Electores californianos, sin confianza en la información política que reciben

Más de la mitad de los californianos registrados para votar consideran que la desinformación política que recibe es un problema serio, según un estudio realizado por la Universidad de Berkeley.

La idea del problema de la desinformación política es un sentimiento generalizado por los californianos, sin importar el partido político al que están asociados, la raza o la edad.

De las 6,164 personas contactadas vía correo electrónico, más de la mitad dijeron que era difícil confiar en la información porque no sabían su veracidad, calificando la situación como un ‘problema mayor’, mientras que un tercer por ciento de los entrevistados dijo que era un ‘problema menor’.

Uno de los retos mayores del estudio es que el 67% de los participantes dijeron que obtenían su información todavía por los medios masivos de comunicación (televisión, radio y periódico); no obstante, el 58 por ciento le tenía muy poca confianza a lo que leía, escuchaba o veía en los medios corporativos.

Minimizar el dinero en la política

Si bien, la preocupación es validad y muy importante ya que en base a la información que tenemos es como elegimos nuestras decisiones y opciones de la vida diaria, tener información equivocada, tendenciosa o fuera de contexto es un detrimento a nuestra vida personal y de la sociedad en general.

Podríamos decir que la desinformación, incluso, es un ataque a la democracia, si creemos que este sistema debe de ser para y por el pueblo; si, para que los políticos elegidos tomen las decisiones, propongan medidas y se opongan a propuestas que afectan a la mayoría de la gente que le dio el poder para hacerlo.

Pero qué pasa cuando esos políticos dependen del dinero corporativo: la mayoría de la gente no quiere guerra y los representantes del Congreso californiano votan por la guerra; la mayoría de la gente quiere más restricciones en las armas, y legisladores no proponen medidas serias para contener la ola de balaceras en la que vivimos; por si fuera poco, la mayoría de la gente quiere un seguro médico universal y a lo que se ha llegado en California, es a multar a la gente que no compre un seguro, entre muchos otros temas e inconformidades.

Considerando estos puntos que afectan a todos, cómo no los californianos van a estar enojados si esos medios, lejos de ser la voz de la gente, parecen más voceros de las corporaciones.

Uno de los retos es que esos grandes medios de comunicación, son empresas privadas y dependen de las grandes corporaciones que hacen dinero con la guerra, con las armas o con las medicinas; partiendo de ese principio, la información veraz estará siempre comprometida porque, obviamente, esas corporaciones quieren que se publique lo que les beneficia y no lo que les afecta. Desafortunadamente, lo que les beneficia, no siempre le beneficia al estadounidense común y corriente.

Uno de los problemas es que en gran medida los políticos dependen mucho de las contribuciones de estas corporaciones; lo que significa que, en las grandes decisiones, lo más seguro es que los políticos que nosotros, la gente, el pueblo, eligió, sirva más al corporativo que a sus constituyentes mismos.

Así que culpar solo a los medios de comunicación es ver al árbol y no al bosque mismo, el problema es ese sistema en el que vivimos que depende del dinero en todos los aspectos, incluyendo la salud y la seguridad de los californianos.

Entonces, si queremos un cambio sustancial, tendremos que, por lo menos, minimizar el dinero de las grandes corporaciones en la política y en los medios de comunicación, de lo contrario, la confianza de los californianos será difícil de restaurar y la falta de información veraz seguirá afectando la vida de todos, no solo en California, pero a nivel nacional.

Agustín Durán es editor de la sección local de La Opinión