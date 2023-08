Miley Cyrus tiene listo un especial de televisión para el lanzamiento de su nuevo sencillo

Miley Cyrus tiene todo listo para el lanzamiento -el 25 de agosto- de su nuevo sencillo “Used to be young”, una canción que asegura es dedicada a todos sus fans, y precisamente para ellos pensó en un regalo adicional: la segunda parte del especial de televisión “Endless summer vacation (Backyard sessions)“, que se transmitirá por ABC un día antes. Todo lo dio a conocer a través de uno de sus posts de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

En otro clip la cantante aparece recordando la época en la que protagonizaba la serie “Hannah Montana” de Disney Channel. Al mostrar un video del episodio final, ella dice: “El drama. Es siempre despedirse de todos ahora. Hannah es para niños, Miley es para hombres crecidos y en tacones”. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Miley también obtuvo más de 854,000 likes en Instagram gracias a una foto que la muestra recostada en el piso y luciendo su figura al usar un conjunto de minishorts y sostén de vinil verde; esa imagen forma parte de la campaña mundial para promover “Used to be young”. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Sigue leyendo: