Ronda Política: Los claroscuros de la concejal Eunisses Hernández

Todavía resuena la rotunda negativa de la concejal Eunisses Hernández a entregarle a la organización no lucrativa The Wall Las Memorias, los $500,000 que ya se le habían asignado en la administración pasada por su antecesor, el concejal Gil Cedillo y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

La concejal solo accedió a darles $100,000. Sus razones fueron que Las Memorias no están en el distrito 1, que ella representa, y además en los últimos tres años no les habían dado nada. La concejal Tracy Park pidió al administrador municipal buscar recursos en los cofres de la ciudad para resarcir a Las Memorias con los recursos eliminados mientras que el concejal Kevin de León les otorgó $250,000. Incluso De León convocó públicamente a Eunisses a poner otros $250,000, pero se topó con pared al no encontrar respuesta.

Ahora esperamos que les entreguen puntualmente los $100,000 y no se las vayan a hacer cansadas otra vez.

Todo indica que detrás del rechazo a entregarle los $500,000 a Las Memorias, está la cercana amistad entre Richard Zaldívar, su director fundador y el exconcejal Gil Cedillo a quien Eunisses destronó. Zaldívar nunca ha negado ser amigo de Cedillo, pero también ha comentado que no participó en su campaña de reelección.

Como quiera que sea, la concejal Eunisses parece que no olvida y se las aplicó a Las Memorias recortando drásticamente sus fondos. Ahora sí que del plato a la boca, se les cayeron sus $500,000 a Las Memorias.

Cambio de opinión

Un tema donde no aguantó la presión de las protestas y no le quedó otra a la concejal Eunisses más que suavizar sus posturas fue en una moción para que la residencia de Morris Kight (1919-2003), pionero de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el siglo 20, fuera considerada como monumento cultural histórico.

Y es que un principio, Eunisses estaba a favor de una designación que hubiera permitido que el dueño pudiera demoler la propiedad y reconstruir el sitio que se encuentra sobre la calle 4 del vecindario de Westlake del distrito 1.

Sin embargo, para la comunidad LGBTQ+, es muy importante que la modesta vivienda se preserve tal y cual porque fue centro de la actividad social LGBTQ en el siglo XX, y Kight fue líder en la creación del Centro LGBT de Los Ángeles. Al final, sus protestas tuvieron éxito. La concejal Eunisses cedió.

La concejal Mónica Rodríguez contra la compra del Hotel Mayfair. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Los votos contra el Hotel Mayfair

Los concejales Mónica Rodríguez y Tim McOsker se opusieron a los planes de la alcaldesa Karen Bass de la compra del hotel Mayfair de 294 habitaciones para dedicarlo a albergar a la población desamparada. Rodríguez, quien ha demostrado ser una concejal dura, no fácil de convencer, dijo que la transacción era un mal negocio, ya que hace poco la Ciudad tuvo que destinar $11.5 millones para finiquitar unas demandas que se dieron cuando el hotel se usó para el proyecto Roomkey. Se acuerdan que dicho proyecto permitió que varios hoteles de la ciudad se convirtieran en vivienda durante la pandemia. En el caso específico del Mayfair hubo muchas quejas de los vecinos en materia de seguridad, porque proliferó el crimen y el uso abierto de drogas en los alrededores.

Pese a la oposición de Rodríguez y McOsker, la alcaldesa Bass logró 12 votos que le van a permitir comprar el Hotel Mayfair para dar vivienda transicional a los sin hogar. La concejal Eunisses Hernández criticó que no hayan permitido la participación comunitaria en la propuesta de compra del hotel, pero al final tras expresar sus preocupaciones, se alineó y votó a favor.