Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de agosto de 2023

Piscis

¡Piscis, siempre flotando en un mar de emociones! Establece límites claros para evitar que los demás se aprovechen de tu bondad. En el amor, no te sacrifiques demasiado por tu pareja, la relación debe ser equitativa. En el trabajo, enfócate en metas realistas en lugar de perderte en tus fantasías. ¡Tienes el poder de transformar tus sueños en realidad si mantienes los pies en la tierra! Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la tostada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Ya no caigas, no vuelvas a cometer los mismos errores, recuerda que eres un ser único y maravilloso y que no tienes competencia pues no existe otra persona creada a tu imagen y semejanza, aprende a darte el valor que tienes y no ponerte de oferta por nadie, la vida es justa y pondrá a cada persona en su lugar así que ya no te preocupes por quienes te dañaron en tu pasado pues en su momento la vida les cobrará la factura. Cambios en tu trabajo, y subirás un poco de peso en estos días, no lo permitas y dale duro al gym antes de que sea demasiado tarde, bájale a las tortas y tacos pues son tu mayor debilidad. Déjate de tonterías y atiende ya tu cuerpo criminal que muy descuidado lo has tenido, necesitas ponerte las pilas y darle duro al ejercicio y la dieta para poder estar en forma, no exijas más de lo que puedes ofrecer y mantén los pies en la tierra.

Acuario

¡Acuario, siempre en tu mundo imaginativo! No te pierdas en tus pensamientos y presta atención al mundo real a tu alrededor. En el amor, no te distancies emocionalmente, la intimidad también es importante. En el trabajo, comparte tus ideas innovadoras, pero asegúrate de que sean prácticas y no solo teorías abstractas. ¡A veces, necesitas bajar de las nubes y pisar tierra firme! Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal así que ten mucho cuidado con tus sentimientos pues podrías ponerlos en las manos equivocadas. No tengas miedo de expresa lo que sientes, si algo no te gusta exprésalo y grítalo, aprende a decir que NO y a no dar gusto a las demás personas si eso a ti no te hace feliz. Recuerda quién eres y de donde provienes, ya no es momento de mirar hacia atrás y culpar a los demás de tu desgracia, has entrado en un punto de madures en el cual sabrás qué es lo que quiere y necesitas en tu vida para ser feliz, confía en la voluntad de Dios y busca la manera de vivir en alegría y bienestar haciendo cosas positivas que puedan llenar en primera parte tu vida. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo.

Capricornio

¡Capricornio, con tu enfoque en el éxito y el deber! Recuerda que trabajar hasta agotarte no es la única manera de lograr tus metas. Date un respiro de vez en cuando. En el amor, suelta un poco tu armadura y permite que los demás vean tu lado más vulnerable. En el trabajo, delega tareas en lugar de cargar con todo el peso sobre tus hombros. ¡Hasta las cabras escaladoras necesitan ayuda! Cuida mucho de no dañar a otras personas pues la vida se encargará de darte una lección. Muchas sorpresas que tienen que ver con el terreno del amor y de la justicia, recuerda que todo lo que sucede es por algo y que todo tiene una causa y efecto. Una gran noticia te hará muy feliz y dará paz a tu vida y a la de quienes te rodean, muchos caminos nuevos que recorrer pero Dios pondrá a tu paso el camino más correcto para encontrar el balance perfecto para tu vida. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante. Dolores de espalda y problemas de gastritis, cuida tu alimentación y bájale a los irritantes. Cuídate de pérdidas materiales. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas.

Sagitario

¡Sagitario, siempre buscando la próxima aventura! Antes de lanzarte a lo desconocido, asegúrate de terminar lo que ya has comenzado. En el amor, comprométete un poco más en lugar de huir cuando las cosas se ponen serias. En el trabajo, enfoca tu energía en proyectos realistas en lugar de perseguir cada nueva idea brillante. ¡No todo es un arcoíris y unicornios, amigo mío! La cosas siempre tendrán un por qué en la vida y si algo no resulta es porque Dios tiene planeado algo mejor para ti, cree y confía en su voluntad. La paz y estabilidad que tanto has estado buscando llegará en el momento que menos lo imagines, aprende a amar y querer con todo el corazón y entregarte por completo, si esa persona no te responde de la misma manera en ti no quedará, tu conciencia estará tranquila al haber dado lo mejor de ti. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Una amistad será sacada del closet. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Amores de una noche empezarán aparecer en tu vida, ten cuidado con enredarte con quien no debes. Posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten cuidado de ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda.

Escorpión

¡Ay Escorpio, con tus secretos y misterios! No te cierres tanto y permite que los demás se acerquen a ti. No todos son enemigos en potencia. En el amor, la confianza es clave, así que suelta un poco el control y déjate llevar. En el trabajo, en lugar de jugar tus cartas tan cerca del pecho, comparte tus ideas y colabora con los demás. A veces, la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. Deja de despotricar veneno en contra de tus enemigos, la vida se encargará de cada uno de ellos, recuerda que lo que salga de ti hacia los demás será lo mismo que regresará a ti en muy poco tiempo. Grandes momentos están por llegar, si has estado enfermo o pasando por un mal momento Dios te dará la sanidad que necesitas, aprende a poner todo en sus manos y todo resultara bueno y exitoso. Muchos cambios de humor que te van a desubicar mucho pero lograrás encontrar sentido a tu vida. No dañes a quien te busca, quiere y está siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. En estos últimos días del mes te va llegar una lanita que te va sacar de esos apuros en los que has andado metido. Días muy buenos se aproximan en tu vida entre ellos la llegada de una persona de piel blanca y entrada de buena lana que te debían desde hace ya un tiempo. Cambio de temperamento en familiar no aguantarás el carácter que se carga.

Libra

¡Libra, siempre buscando el equilibrio en todo! Toma decisiones sin darle tantas vueltas, ¡no todo necesita ser analizado hasta el cansancio! En el amor, deja de complacer a todos y toma en cuenta tus propios deseos. En el trabajo, no te preocupes tanto por caer bien a todos, ¡a veces es necesario tomar decisiones impopulares! Recuerda, la balanza no siempre tiene que estar perfectamente nivelada. Vive, ama, siente, disfruta y agradece al cielo que sigues aquí y que puedes conseguir lo que desees, deja de lamentarte y de seguir pasándola mal, la vida es muy corta para llorar, quejarte y vivir con amargura, busca la paz y la estabilidad, deja de dañarte o intentar dañar a las demás personas, la felicidad radica en tus acciones y propósitos, es momento de que encuentres tu verdadero camino, muchos cambios que te harán un ser humano muy completo. Se cierran muchos ciclos que habían quedado entre abiertos, no habías podido salir de muchos baches al no querer soltar lo que hace mucho dejo de pertenecerte. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo. Viaje en puerta, prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, date la oportunidad de disfrutar cada momento de tu vida y no te quedes con ganas de nada.

Virgo

¡Virgo, siempre tan perfeccionista! Relaja un poco tus estándares imposibles y acepta que a veces “bueno” es suficiente. En el amor, no trates de arreglar a tu pareja, ¡nadie es un proyecto que necesite reparación constante! En el trabajo, en lugar de preocuparte por los detalles minúsculos, enfoca tu energía en la imagen general. ¡Nadie espera que seas una máquina perfecta! Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva. Muchas críticas surgirán a tu persona pero sabrás hacerlas un lado y seguir tu camino, deja de quejarte por lo que no has obtenido y aprovecha ese tiempo en ir por lo que más anhelas, grandes movimientos en tu economía te ayudarán mucho a salir de cierta racha por la que estabas pasando. Es importante que veas la vida más colorida, que te des cuenta que cada prueba que has pasado ha sido una preparación intensa que Dios te ha enviado para hacerte más fuerte, confía en sus designios, vienen grandes misiones a tu vida las cuales te enriquecerán el alma y encentrarás esa felicidad que no has encontrado al 100. No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tú quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro.

Leo

¡Leo, siempre en busca de la atención! Canaliza esa necesidad de protagonismo en algo productivo en lugar de ser el centro de todas las conversaciones. En el amor, deja de mirarte al espejo y presta atención a las necesidades de tu pareja. En el trabajo, en lugar de asumir que mereces todos los elogios, valora el esfuerzo en equipo. ¡Recuerda, el sol no gira solo a tu alrededor! Vienen cambios a tu favor muy importantes, no descuides la parte de tu físico pues has comido demasiado y te has chiflado en estos días. Vienen grandes movimientos para ti pero necesitarás sanar ciertas heridas que no han logrado cicatrizar, recuerda quien eres y para dónde vas, muchos cambios en el amor y en el área laboral pues una decepción está a poco tiempo de aparecer. Momento de pensar en el pasado y saber si lo que estás haciendo en tu presente es lo que querías y habías deseado para ti. Aléjate de personas chismosas porque te van a meter en problemas con tu pareja en casa de tener. Ya déjate de tonterías y no le flojees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos que tienes pendientes para este mes, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos…

Cancer

¡Cáncer, estás tan emocional como siempre! Cuida de no ahogarte en un mar de sentimientos. No todos a tu alrededor pueden leer tu mente, así que exprésate claramente. En el amor, deja de lado las viejas heridas y dale una oportunidad a nuevas relaciones. En el trabajo, en lugar de esconderte en tu caparazón, muestra tus talentos al mundo. ¡Tienes mucho que ofrecer si te atreves a salir de tu zona de confort! Vienen muchos cambios importantes que tiene que ver con maduración, te darás cuenta quien sí y quien no es importante en tu vida, no trates como una opción a quién te ha tratado como su prioridad. Movimiento en el área de los dineros sin embargo viene una perdida por algo que no estaba planeado. Es importante que comiences de cero en tu vida, que has un cambio radical el cual te conduzca a lograr la felicidad que en cierto grado no has podido encontrar del todo. Cuídate de dolores en el estómago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado. Si ya tienes una relación bájale dos rayitas a tu nivel de caricia porque te vas a meter en problemas gruesos con tu pareja, no es correcto darles caldo de calzón a tus admiradores y admirados por las redes sociales ni por el mentado whpp, aprende a respetar y hacer eso que no te gustaría que te hicieran.

Géminis

¡Géminis, querido, tu mente está en todas partes menos en el presente! Concéntrate y termina lo que has empezado antes de saltar a algo nuevo. En el amor, sé honesto con tus sentimientos en lugar de jugar juegos mentales. ¡Eso no va a llevarte a ninguna parte! En el trabajo, canaliza esa curiosidad en proyectos concretos en lugar de dispersarte en mil direcciones. ¡Si te enfocaras un poco más, podrías lograr grandes cosas! Cambios muy fuertes se visualizan y la llegada de un amor muy dominante podría hacerte cambiar la idea que tienes sobre el amor, aprende a quererte un poco más y valorarte y sobre todo darte cuenta que solo tienes esta vida para vivirá y ser feliz. Empezarás a darte cuenta de la situación que sucede a tu alrededor, no temas a enfrentar tus miedos, es momento de que visualices qué es lo que quieres y deseas de esa persona y si realmente puede darte eso que anhelas o no, no pierdas el tiempo si sabes que no va funcionar o no estará dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces. Ten cuidado con lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Cuidado con el alcohol en caso de consumirlo podría aflojarte el gaznate y decir cosas que no debes.

Tauro

¡Ay, Tauro! Siempre tan terco como un burro, ¿eh? Esa obstinación tuya podría meterte en un lío. Aprende a flexibilizarte un poco, no todos tienen que hacer las cosas a tu manera. En el amor, deja de ser tan posesivo, ¡nadie es de nadie! En el trabajo, tu dedicación es admirable, pero recuerda que también mereces un poco de tiempo para relajarte. Y esa compra impulsiva que estás considerando, ¡piénsalo dos veces antes de gastar tus centavos! Mucha madures y cambios te van a dar el valor para mandar bien lejos a quien solo te ha humillado o tratado mal, ya no dejes que nadie se pase de lanza contigo, quita de tu vida eso que te ponga de malas o te haga sentir miserable. Deja de hacerte preguntas que no tienen respuesta, deja que el mundo ruede y cada persona se haga responsable de sus actor, es momento que tu comiences a ver por tu vida y ponerle el empeño que se requiere para que logres lo que quieres y deseas. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes. Nuevos días llenos de sorpresas, familiares del pasado retornan y si existían problemas se arreglarán de la mejor manera. Si ya tienes una relación todo pinta para que los problemas que se han presentado se resuelvan de la mejor manera y con una buena reconciliación entre sabanas. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas.

Aries

¡Escucha, Aries, que no tengo tiempo para tonterías! Tu energía ardiente te llevará lejos, pero no te dejes llevar por la impulsividad. Controla esa tendencia a saltar antes de mirar, o te meterás en problemas. En el amor, ¡olvídate de las tácticas de conquista demasiado agresivas! En el trabajo, en lugar de querer hacerlo todo tú mismo, aprende a delegar. ¡Ya era hora de que te dieras cuenta de que no eres la única oveja en el corral! Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará mucho a dar una buena imagen de ti, exploraras nuevas áreas en tu vida íntima modo activa. La vida te dará otra oportunidad para volver empezar, solo no cometas los mismos errores y haz lo que tengas que hacer para lograr tu felicidad, recuerda que nadie es perfecto así que trata de no exigir algo que es imposible. El momento de grandes verdades está por llegar, la información que saldrá al aire podría afectar a muchas personas de tu entorno sobre todo enemigos, no actúes como un karma y deja que se envenenen con su propio veneno. Ten cuidado lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad sobre todo cuestiones negativas. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Tu dale vuelo a la hilacha y practica todo el camasutra recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.