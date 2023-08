Irina Baeva presume su abdomen de acero y se luce en shorts deportivos

Irina Baeva constantemente promociona una línea de ropa deportiva, pero también se ha distinguido por combinar las prendas de una forma original, logrando así outfits que se pueden lucir en el gimnasio y en la calle. En su cuenta de Instagram publicó fotos que la muestran usando un conjunto de top y shorts amarillos, que complementó con unas botas de jean; el texto que escribió junto al post fue: “Mañanas en la ciudad”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

La bella actriz rusa no duda en presumir su abdomen de acero, y en otras imágenes aparece muy sonriente, usando un top corto y pantalones blancos. Con el título “Dándole un poco de color a estos días grises” obtuvo más de 48,000 likes. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Actualmente Irina trabaja en la telenovela “Nadie como tú”, en la que interpreta a la villana Romina. Para ese papel ella cambió su look y ahora usa su cabello con flequillo, pero se ha sentido muy a gusto con este nuevo trabajo, publicando en sus redes sociales fotos en las que aparece con sus compañeros del elenco: “Uno de los proyectos más hermosos en los que me ha tocado estar, sin duda alguna. Bella historia, un equipo increíble, la mejor energía y total entrega de todos”.

