Regreso a clases entre desafíos: falta de maestros y esfuerzos por prohibir libros

Los estudiantes del kinder al grado 12 regresan a la escuela este mes de agosto, en medio del gran desafío que representa la escasez de maestros particularmente en ciencias, tecnología y matemáticas. Se estima que 233,000 maestros dejaron la profesión durante la pandemia de covid-19.

A eso hay que agregarle que los estudiantes perdieron una tercera parte del aprendizaje, lo que resultó en puntajes de exámenes mucho más bajos, especialmente en los distritos de bajos ingresos.

Escasez de maestros

Durante la conferencia “Los estudiantes que regresan a la escuela enfrentan escasez de docentes, polarización y brechas de aprendizaje”,organizada por Ethnic Media Services, la doctora Tuan Nguyen, profesora asistente del Colegio de Educación de Kansas State University dijo que ante el declive en la producción de maestros y el aumento de su salida a causa de la pandemia, ni el gobierno federal ni la mayoría de los estados han colectado información suficiente sobre la escasez de profesores.

Dijo que por un lado tenemos las posiciones de maestros que no se llenan porque no pueden encontrar a nadie que las cubra, pero también se observa el problema de que se recurre a contratar a profesores que no tienen la certificación estándar.

“Por ejemplo vemos a un profesor de inglés, enseñando matemáticas”.

La doctora Nguyen dijo que su equipo trabaja para colectar toda la información que puedan para ponerla en la página www.teachershortages.com

“Hay muchas vacantes en estados como Mississippi, Alabama y Georgia con más de 3,000 posiciones. En Florida, hay más de 5,000 vacantes. En Estados Unidos, al menos se tienen 36,500 vacantes”.

Y estimó que aproximadamente hay 160,000 profesores poco calificados en el país.

Reveló además que el interés por registrarse en los programas de preparación para ser maestro ha declinado en cerca de 40%, y es peor en el caso de los maestros de ciencias (STEM).

Previo a la pandemia, un 8% de los maestros dejaban la carrera, pero esto se ha incrementado en algunos estados hasta el 50 y 100%.

Un factor importante es la pérdida de estudiantes hasta de un cuarto de millón como ha sido el caso de California a partir de la pandemia, ya sea porque han ido a escuelas privadas o están estudiando desde casa.

Así es que dijo que en los próximos dos años, tenemos que pensar a nivel nacional cómo trabajar en esta película desbalanceada.

Hizo ver que un aspecto que agrava esta problemática es que algunos distritos escolares no proporcionan las condiciones de trabajo que los maestros necesitan para prosperar.

“Les piden enseñar muchas clases y tomar muchas responsabilidades adicionales, y algunos tienen que tener un segundo o tercer trabajo”.

Prohibición de libros

El doctor Shaun Harper, profesor decano de la Universidad del Sur de California (USC) dijo que muchos libros que incluyen a personas y familias LGBTQ han sido prohibidos en bastantes distritos escolares a lo largo de Estados Unidos.

“Los clásicos de la novelista afroamericana Tony Morrison han sido retirados de las escuelas y muchos otros autores de color influyentes”.

Agregó que algunos estados han presentado proyectos de ley desde enero de 2021 destinados a prohibir la teoría crítica de la raza.

“Se han presentado en 44 estados, y en 18 han sido aprobadas por las legislaturas estatales”.

De hecho, señaló que no se enseña en las escuelas del kinder al grado 12.

“Enseñar sobre el pasado y presente racial de Estados Unidos ha sido prohibido y suprimido”.

Subrayó que aún cuando California es un estado progresista,comprometido con la diversidad y la inclusión, hay varios distritos escolares que han prohibido la enseñanza de la raza y otros tópicos.

Censura en las escuelas

Kasey Meehan, director del programa Libertad para Leer de PEN América dijo que estamos ante un creciente clima de censura a lo largo de las escuelas públicas del país.

“PEN America está siguiendo una campaña nacional ED Scare que es un esfuerzo nacional para suprimir conceptos y puntos de vista específicos en las escuelas y bibliotecas públicas e instituciones de educación superior”.

Precisó que esta campaña se basa en tácticas autoritarias que censuran el trabajo de escritores lo que interfiere con los derechos de los estudiantes, socava el papel de maestros, bibliotecarios y otros educadores; y también siembra división en la comunidad.

“Pen America ha jugado un papel crítico al conducir la conversación nacional en estos asuntos, enfatizando cómo la prohibición de estos libros, suprime voces diversas y compromete la habilidad de las escuelas para hacer que los estudiantes se conviertan en ciudadanos comprometidos y considerados”.

Lo que los padres latinos quieren

Evelyn Aleman, fundadora de Our Voice Communities for Qualified Education, un grupo de padres y estudiantes que abogan por una educación de calidad en especial para las familias inmigrantes latinas, dijo que los padres latinos quieren seguridad en sus escuelas.

“Ellos quieren seguridad de las drogas en sus campus, seguridad del fentanilo, campañas de concientización que no existen, intervención. Ellos quieren policías escolares, no policías municipales, en sus campus. Algo que es ampliamente impopular y mal visto”.

Dijo que la razón de estas demandas tienen que ver con que viven en comunidades con altos niveles de crimen y personas sin hogar.

“Así que no se sienten seguros de mandar a sus hijos a las escuelas, y muchos de ellos usan transporte público o caminan a clases y no se sienten cómodos dejando a sus hijos ir andando a su casas”.

Enfatizó que los padres ven la seguridad como algo crítico y eso afecta el ausentismo escolar.

“Ellos también quieren sentirse seguros de covid porque viven en casas multigeneracionales. Muchas de las familias tienen enfermedades crónicas; y numerosos padres dicen que sus hijos con mucha frecuencia se contagian en las escuelas, aún en el verano, y llevan la infección a la casa”.