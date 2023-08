Chiquis Rivera presume sus piernas al usar un vestido con amplia abertura

Chiquis Rivera ha obtenido más de 127,000 likes en Instagram por una serie de fotos en las que aparece muy sexy, luciendo sus piernas y usando un ceñido vestido de color nude. En el mensaje que escribió pide a sus fans que comenten cuál de las imágenes fue la que les gustó más: “La 1? 2 o 3? ….1) “Ay no! Estas p*****s medias me tienen hasta la madre, pero tengo que verme sexy, así que ni modo! Smile!” 😬🙃 2) “Ok! Ahora en bonita… niña buena que no quiebra un plato.” 😇✨3) __________?? No sé. Ustedes póngale caption. 🤣 💁🏼‍♀️ Ahora sí, cuál pose les gusta más?”

Desliza para ver todas las fotos

La cantante no olvida acudir al gimnasio varios días a la semana, y en un video se mostró luego de hacer sus ejercicios, dando un mensaje a sus seguidores en el que promueve el agradecer lo que se tiene: “No nos damos cuenta quién nos rodea, ni lo que tenemos”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis (quien está lista para iniciar su gira Abeja Reina Parte II el 30 de agosto) ha dejado ver últimamente su pasión por los deportes, y posó para varias fotos usando un minivestido negro mientras sostenía dos balones en sus manos. Junto a su post escribió el texto: “Yo no pierdo. Yo gano, o aprendo”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

