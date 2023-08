Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 25 al 27 de agosto de 2023

Aries

Fin de semana de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento de vivir el amor en su plenitud sobre todo con alguien de Capricornio, Géminis o Libra que son tu pareja ideal.

Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro, trámites de salir de viaje ir al extranjero a visitar familiares, eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchos reuniones. Trata de controlarte Aries no ser tan impulsivo en tu trabajo o escuela recuerda, el que se enoja pierde y aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás.

Sal el domingo a pasear y tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique, un amigo se está enamorando de ti es del signo Escorpio o Sagitario trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás. A los Aries casados les vendrá un embarazo de sorpresa.

Recuerda que tu signo es el líder y eso te hace siempre tener retos importantes en la vida así no digas que no a tu destino hay que enfrentarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23,y trata de jugarlo el domingo. Cuidado con problemas de riñón y hígado trata de ir con tu médico.

Tauro

Viernes día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda amigo de Tauro que tu signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo así trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje o visitas a tus padres, trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja recuerda que la confianza se gana con el tiempo así que calma en tus relaciones amorosas, recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti.

Fin de semana de arreglar tu casa y compras muebles, recuerda arreglar todas las fugas de agua que tengas porque por allí si escapa la suerte. En este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino que es tu punto débil y trata de no tomar tanto alcohol o picante.

No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 11, 20, trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Géminis

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu escuela y trabajo, recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes, así calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora.

Cuídate de problemas de la garganta o anginas, recuerda que es tu punto débil y los nervios te dan allí a tomar mucho cítrico. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 07, 21 trata de combinarlo con tu día de nacimiento y usar mucho el color naranja en la ropa para que se multiplique tu suerte.

Un amor del pasado insiste en verte y de volver estar en pareja del signo de Aries ,Libra o Sagitario trata de platicar, recuerda que todos cometemos errores. Va a ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar y tendrás fiesta en tu casa. Trata de ya no tomar en cuenta lo que dicen de ti y chismes que tu signo es mágico y tiene la facultad de ser dos a la vez y eso te ayuda a tumbar malas energías. Domingo de salir a pasear y estar en compañía de tus seres queridos.

Cáncer

Recuerda que tus seres queridos que están con Dios realmente mueren cuando los dejamos de pensar y sentir en el corazón así dedícale una oración y siempre piensa en ellos. Viernes día de estar analizando un cambio en lo personal y ya dejar ese trabajo que te quita mucha energía, recuerda que tu signo es muy sensible y siempre está buscando el progresar así que es el momento de hacer cambios en tu vida laboral o poner un negocio.

Eres el más encantador de todos los signos y por eso siempre te invitan a fiestas y salir de viaje por tu compañía es muy grata, ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle; sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte en el amor y será con alguien del signo de Escorpio, Capricornio o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 09, 17 tu color el rojo.

Leo

Viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y de dirección de tus jefes, recuerda que este mes siempre es complicado para tu signo en lo laboral así trata siempre estar de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten de la mejor manera.

Yo sé que estás triste porque acabas de pasar la separación de tu pareja, recuerda que todo pasa porque es lo mejor para ti y vendrán amores nuevos y más compatibles. Recuerda que tu signo lo domina el siempre llamar la atención y ser el organizador de todos los eventos y eso a veces te atraes muchas energías negativas hacia tu persona así que trata de usar mucho perfume para cortar todo eso.

Recibes una invitación a salir de viaje y compras un boleto de avión para el mes de septiembre, ten cuidado con los fraudes y checa bien lo que firmas, tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 41, 06, tu color el amarrillo, fin de semana de mucha pasión y amores fugaces.

Virgo

No te desanimes por lo que pasaste esta semana, recuerda que todo lo que experimentas en tu vida es un aprendizaje y seas una mejor persona, así trata de controlar tus nervios y avanzar en todo lo que tienes pensado de proyectos.

Viernes de estar recibiendo un reconocimiento económico y trata de ahorrar o invertir en tu persona. Ten cuidado con los pleitos familiares y trata de tenerle más paciencia a tu pareja, recuerda que tu signo es muy explosivo; te invitan a ir de viaje o salir de paseo cerca de tu casa y festejar tu cumpleaños con tus seres queridos, tendrás un ayuda por parte de un amigo para poner un negocio que va ser muy próspero, recuerda que a ti las ventas se te dan muy fácil.

Te viene un golpe de suerte con los números 13, 20 y va a ser el día domingo que va a ser el mejor día para ti. Para los Virgo casados embarazo en puerta, cuídate de dolores de cabeza o cuello trata de seguir con tu ejercicio, tendrás una sorpresa amorosa en estos días con alguien del signo de Aries o Acuario que va a ser muy compatible contigo.

Libra

Fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias, recuerda que estás en una etapa de lo mejor y más porque te sientes enamorado y que debes entender que el amor se da en su momento indicado y a ti te llego así trata de no sabotearte a ti mismo y disfrutarlo.

Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena junto con tu pareja, te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones, recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja yo te entiendo que tu signo lo domina mucho la inseguridad, pero trata de tranquilizarte.

Seguirán estos tres días con la suerte de tu lado y más con el número 05 ,21. Sigue con la dieta pero olvídate por el momento de hacerte una cirugía estética recuerda que lo natural es mejor a hacer ejercicio que eso te va mantener en forma.

Este día domingo vendrá a ti un sorpresa muy importante que te hará muy feliz, buscas comprarte una casa o cambiarte más cerca de tu trabajo hazlo eso te va a ayudar a tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión para el mes de diciembre. A los Libra que están casados embarazo en puerta. ¡Felicidades!

Escorpio

Fin de semana de salir a pasear y estar con la familia trata de frecuentarles más, recuerda que tu signo siempre le gusta estar rodeado de muchas personas para sentirse querido. Te piden prestado y va a ser tu pareja, sigue con el ejercicio y la dieta para que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor.

Viernes de muchas tareas pendientes en tu escuela y trabajo, recuerda que tu signo siempre va a tener muchas ocupaciones al mismo tiempo por eso administra más tu tiempo. Cuidado con las pérdidas y robos en la calle sé más precavido. Piensas en hacer algo los fines de semana de negocio recuerda que siempre tu signo busca la estabilidad económica y este es el momento de hacerlo pero dale continuidad a todo lo que realices.

Un amor nuevo va a estar buscándote y va ser del signo de Aries o Géminis que va a ser muy compatible contigo. Este día domingo salte a convivir con la naturaleza y eso te ayudará a tu energía positiva este más fuerte cada día. Tus números de la suerte son 04, 29 tu color el azul.

Sagitario

Viernes de estar con mucha presiones en tu trabajo y recuerda que en este día las energías de tu signo van a estar muy revueltas, así que trata de no meterte en chismes y no platicar nada de tu vida personal y no cargues problemas que no son tuyos.

Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico por la forma en que terminaron es mejor buscarlo y decir lo que piensas y tratar de quedar en paz en tu corazón. Ten cuidado con problemas de los pulmones o corazón trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio. Tendrás un día muy especial este día sábado vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual por eso te recomiendo que te cargues algo de plata y ponerse mucho perfume antes de salir de tu casa.

Cuida a tu papi porque andará un poco enfermo así que no lo descuides. Decides pintar y arreglar tu casa para que esté bien arreglada, recuerda que al Sagitario le encanta vivir muy cómodo. A los Sagitario que están en busca de una pareja este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer personas muy compatibles contigo y del signo de Aries o Virgo. Mandas a arreglar tu carro de una llanta de tu coche. Tus números de la suerte son 06, 38, tu color el amarrillo.

Capricornio

Viernes, día de suerte en lo económico y tendrás la propuesta de irte a trabajar a una empresa más internacional, así que no lo pienses y busca siempre tu bienestar en todos los sentidos. En el amor, trata de no pelear con un ex pareja. Yo sé que tu carácter Capricornio es muy fuerte y rencoroso, pero solo tú te haces daño; es mejor hablar y quedar en paz.

Tu signo es muy acelerado y quiere todo de prisa y eso hace que cometas muchos errores en tu trabajo y escuela así trata de hacer todo con más calma. Cuídate de problemas riñón e infección sexual, trata de ir con tu médico. Recuerdas mucho un familiar que ya está en el cielo dedícale una oración en estos días.

Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 13, tu color el naranja, te compras un celular o cambias el plan de pagos. Ya no seas tan indeciso y ya decídete que quieres estudiar que lo mejor para ti es relaciones internacionales o leyes que al Capricornio le gusta mucho salir de viaje y conocer personas importantes,

Un amor del signo de Aries se queda en tu vida, te regalan un perfume, un familiar se va poner enfermito trata de darle todo el apoyo moral.

Acuario

Tres días de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y en este fin de semana vendrá un amor que hará sentir de lo mejor.

Trata de pagar deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en tu futuro y administrarte más en tus gastos. Trámites de salir de viaje e ir al extranjero a visitar familiares. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchos reuniones. Tendrás a comprar ropa o cambiar el look.

Trata de recordar de no ser tan impulsivo o enojón en tu trabajo recuerda que él se enoja pierde así que aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás. Trata de salir el domingo a pasear y tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique. Un amigo se está enamorando de ti es del signo Escorpio o Aries, trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 15 y trata de jugarlo el domingo y tu color el verde.

Piscis

Fin de semana de estar con toda la buena energía alrededor de tu signo, recuerda que tu número de la suerte es 25 y en este día viernes verás reflejado la abundancia y prosperidad por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume y algo de plata para acrecentar la suerte.

Serán unos días de mucha convivencia con tu pareja amorosa y por fin decides ya formalizar. Te invitan a salir de viaje en estos días. Este viernes va a ser de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo de trabajo que te va a dejar más abundancia, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada.

Recuerda hacer tus pagos de tarjeta es muy importante que lleves una vida más administrada y cuidar tu dinero. Tendrás un golpe de suerte y va a ser con los números 02, 18 y usa mucho el color rojo y naranja para que tengas más energía positiva. Cuídate de problemas de la piel o infección, trata de ir con tu médico. No te aceleres tanto en tu vida, recuerda que tu signo siempre quiere todo para ya y recuerda que todo llega en su momento así que calma.

A los Piscis que estén solteros serán unos días de muchas conquistas amorosas y más con el signo de Virgo y Capricornio. Sábado de tomar un curso de idiomas o administración, te recomiendo que este domingo estés con tus seres queridos y tener más convivencia que ellos, siempre serán el pilar de tu vida.

