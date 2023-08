Karol G luce sensual top cantando ‘Oki Doki’: Feid en atrevido video confirmaría que el tema es para él

Karol G está en un momento increíble de su carrera. Hace solo dos semanas arrancó su gira de conciertos de estadios por Estados Unidos y su álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’, en el que al parecer tiene algunos versos en sus canciones dedicados a su pareja actual, el reguetonero Feid.

Aunque ella directamente ni siquiera ha confirmado que está con el Ferxxo -como también se le conoce a Salomón Villada- sí han dado señales como dejarse tomar fotos y videos juntos que evidencian los sentimientos que hay entre ellos; además de canciones de ambos.

Justo en el punto de las canciones está ‘Oki Doki’, un tema que un video que muchos fans aseguran que desvela el tamaño de un atributo del intérprete de ‘Hey Mor’.

Karol G alimenta las sospechas de los fanáticos

La colombiana compartió la noche del jueves un video en su cuenta de Tik Tok en el que aparece muy sensual con un crop top de nudo entre sus pechos que le resalta esa zona. En el clip, actúa como si le estuviera contando a una amiga un detalle íntimo sobre la primera vez que estuvo con el chico que le gusta.

“Está grandota, es una chulería. Se la probé y qué rico le sabía. Está mejor de lo que yo creía, está más rica que la que tenía”, es la parte que actúa de su tema ‘Oki Doki’.

Video de Feid que confirmaría que es para él la canción

En redes sociales los fans han compartido diversos videos del cantante durante uno de sus conciertos en el que mientras cantaba y bailaba se agarraba en la zona íntima. Muchos aseguran que lo que se le marca deja a la vista el tamaño del paquete que guarda debajo de sus pantalones.

Entre los comentarios que más se repiten en las redes es una que insinúa que ya no pueden ver a Ferxxo igual que antes tras supuestamente enterarse de las dimensiones de su zona íntima.

“Necesito un Feid en mi vida, así con ese corazón tan grande”; “No pues, sí es una chulería”; “Acabo de entender más claro ni el agua. Ahora quiero con Feid jajaja”; “Pensé que solo era la canción, pero ya vi bien de que se trata”; “Con razón cambió a Anuel”; “Por las chanclas de Moisés”; “el tatuaje de Anuel AA no se ve, eso me pone más feliz”; “Me encanto mami, como la cantas. Espectacular tu show. Y sí, está grandota, lo que se ve no se pregunta” y “Hermosaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! no nos cuentes más por favor jajajaajajajajajaajajaja… no quiero desear hombre ajeno y menos tuyo”, son algunos de los comentarios que circulan en el video de Karol en Tik Tok y en los de Feid en sus shows.

