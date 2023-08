Alexa Grasso entrena en medio de una plantación de agave para promocionar cartelera mexicana del UFC

Alexa Grasso entrenó en medio de una plantación de agave para promocionar la revancha con Valentina Shevchenko donde defenderá el título de peso mosca de UFC por primera vez, duelo que encabezará la histórica cartelera por el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una publicación en las redes sociales del UFC, Grasso aparece en varias imágenes junto a los peleadores Lupita Godínez y Diego Lopes entrenando sobre un octágono instalado en la plantación y con los jimadores (personas encargadas de cortar y sembrar el agave) llevando su cinturón de peso mosca con orgullo.

Además de Alexa Grasso, la histórica cartelera contará con la participación de cinco peleadores mexicanos: Lupita Godínez, Diego Lopes, Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Edgar Chairez y Raúl Rosas Jr. Por ello, la campeona de peso mosca expresó que este evento será muy importante para el país y por no ser PPV muchos podrán verlo sin problemas.

“Es algo enorme para mí. Una vez fui el evento principal, pero en una cartelera pequeña en el APEX, y ahora es el T-Mobile Arena, un estadio enorme. Y es importante que no sea un PPV porque así mucha gente en México podrá verlo. Me encantaría pelear en México, pero no fue posible, así que lo bueno es que mucha gente podrá viajar para ver la pelea y eso me hace feliz. El 16 de septiembre es muy importante para México, por eso me gusta ser un ejemplo de cómo luchar realmente por los sueños”, dijo al podcast Trocação Franca.

En la primera pelea contra Valentina Shevchenko, el pasado mes de marzo, Alexa Grasso logró lo que parecía imposible al vencer por sumisión en el cuarto asalto a una de las campeonas más dominantes del UFC. Después de la derrota, la kirguisa reconoció que cometió un error que le permitió a la mexicana controlar su espalda y finalizarla. Dado el peligro que representa Shevchenko, la azteca expresó que ha mejorado en todos los aspectos para la revancha y espera poder acabar la pelea por la vía de finalización o el nocaut.

La mexicana Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko y espera repetir el resultado. Foto: Patrick T. Fallon /AFP vía Getty Images.

“Me encantaría noquearla, pero también me gustaría someterla nuevamente con un estrangulamiento trasero desnudo para que la gente no piense que fue suerte, un error o algo así. Tenía mi plan muy claro. Sabía que ella iba a darse la vuelta y eso fue todo. Podría terminar por sumisión, podría ser un nocaut, pero ganaré”, declaró.

La excampeona Valentina Shevchenko, de 34 años, quiere recuperar la gloria y nuevamente ser la monarca de peso mosca. La peleadora kirguisa cuenta con una marca de 23 triunfos y solo tres reveses en la compañía que preside Dana White.

Por su parte, Alexa Grasso, de 29 años, defenderá por primera vez el título en una cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México. La peleadora azteca ha disputado 11 peleas en UFC de las cuales ganó ocho y perdió tres veces.

