Valentina Shevchenko asegura que no cometerá otro error y acabará con Alexa Grasso antes de los cinco rounds

Valentina Shevchenko aseguró que no cometerá otro error y finalizará le pelea antes que acaben los cinco rounds para recuperar el título de peso mosca en manos de la mexicana Alexa Grasso en la revancha que se llevará a cabo el 16 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con UFC en Español, Shevchenko explicó que Grasso es una peleadora que solo espera la oportunidad perfecta para capitalizar los errores de sus oponentes y que esta vez no le dará ese chance. La atleta kirguisa afirmó que solo piensa en la victoria y que está lista para este nuevo enfrentamiento.

“Estoy lista desde hace unos meses. Voy a estar preparada como nunca (…) porque aquí no hay ganar o perder, solo ganar y eso es lo que vale, lo que importa. Estoy en las artes marciales desde hace mucho tiempo. 30 años no es una broma. Entonces yo tengo mucha experiencia y (sin quitarle mérito a) Alexa porque es una excelente peleadora, tiene fuerza, tiene ganas, pero hay peleadores como ella, peleadores de chance. Entonces durante la pelea están conservando energía, no tiran muchos golpes y si ganan bien, sino no. Están esperando solamente el chance y si el chance aparece, lo usan. Pero la pregunta es, si no doy este chance, entonces qué va a hacer. Nada”, dijo.

Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko y se coronó como la primera mujer nacida en México en ganar un título en UFC. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images.

“Yo sé exactamente que se está preparando para usar este chance para que yo cometa un error, pero no voy a cometer ningún error esta vez. Yo sé exactamente qué esperar, cómo prepararme y aquí no hay otra cosa, solo la victoria. (…) Cada mañana me despierto con un solo pensamiento en mi cabeza, solo uno hay y es la victoria. Cómo ser mejor, cómo ser más agresiva, cómo finalizar la pelea y sé exactamente que la próxima pelea no voy a esperar a que pasen los cinco rounds. Voy a finalizar esta pelea”, añadió.

En la primera pelea entre ambas, el pasado mes de marzo, Alexa Grasso logró lo que parecía imposible al vencer por sumisión en el cuarto asalto a una de las campeonas más dominantes del UFC. Después de la derrota, Valentina Shevchenko reconoció que cometió un error que le permitió a la mexicana controlar su espalda y finalizarla. Por ello, ahora la kirguisa sabe que debe cuidarse y no regalar otro chance a su rival para salir con la victoria el 16 de septiembre.

La excampeona Valentina Shevchenko, de 34 años, quiere recuperar la gloria y nuevamente ser la monarca de peso mosca. La kirguisa cuenta con una marca de 23 triunfos y solo tres reveses en la compañía. Por su parte, Alexa Grasso, de 29 años, defenderá por primera vez el título en una cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México. La peleadora azteca ha disputado 11 peleas en UFC de las cuales ganó ocho y perdió tres veces.

