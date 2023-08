Alexa Grasso recibe cuatro nominaciones en los World MMA Awards: ¿cómo votar por la mexicana?

Esta semana se dieron a conocer los nominados de la 15ª edición de los premios World MMA Awards, que son presentados por la revista Fighters Only, y la campeona mexicana Alexa Grasso compite en cuatro categorías por su espectacular victoria sobre Valentina Shevchenko el pasado mes de marzo.

De acuerdo con el sitio oficial de los premios, que abarcan el período comprendido desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 y que aún no tienen fecha ni lugar definidos, Grasso fue nominada en los renglones Peleadora del Año, Revelación del Año, Presentación del Año y Sorpresa del Año.

Cabe destacar que el pasado mes de marzo, la mexicana logró lo que parecía imposible al vencer por sumisión en el cuarto asalto a Shevchenko, una de las campeonas más dominantes, y arrebatarle el título de peso mosca en el UFC 285 para convertirse en la primera peleadora nacida en México en conquistar un cinturón en la organización que preside Dana White. Logro que ahora es reconocido con estas nominaciones.

Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko y es la primera mujer nacida en México en ganar un título en UFC. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images.

En la categoría Peleadora del Año, que ganó Shevchenko en 2021, Alexa Grasso compite contra la brasileña Amanda Nunes, considerada la GOAT de las MMA, y quien anunció su retiro después de defender con éxito su título de peso gallo frente a la mexicana Irene Aldana en UFC 289 el pasado mes de junio.

Alexa Grasso, de 29 años, defenderá por primera vez el título de peso mosca en la revancha contra Valentina Shevchenko en una cartelera que celebrará el Día de la Independencia de México en el T-Mobile Arena en Las Vegas el 16 de septiembre. La peleadora azteca ha disputado 11 peleas en UFC de las cuales ganó ocho y perdió tres veces.

¿Qué son los MMA Awards 2022 y cómo votar por Alexa Grasso?

Los World MMA Awards son unos premios que reconocen lo mejor de las artes marciales mixtas. Están divididos en 22 categorías y, desde que sus inicios en el 2008, los ganadores han sido elegidos por los fanáticos a través de la votación en línea. En la ceremonia, considerada como la más prestigiosa de las MMA, los ganadores reciben una estatuilla de plata de la revista Fighters Only.

Para votar por Alexa Grasso o tus favoritos solo debes darle clic aquí, registrarte, buscar las categorías donde se encuentra nominada y seleccionar a la mexicana. Solo puedes hacerlo una vez.

A continuación mencionaremos la lista con los nominados en las principales categorías de los World MMA Awards:

Peleador del año

Leon Edwards

Aljamain Sterling

Israel Adesanya

Islam Makhachev

Sadibú Sy

Peleadora del año

Alexa Grasso

Amanda Nunes

Larissa Pacheco

Seika Izawa

Liz Carmouche

Revelación del año

Dricus Du Plessis

Alex Pereira

Ilia Topuria

Serguéi Pavlovich

Alexa Grasso

Pelea del año

Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev (UFC 286)

Dustin Poirier vs. Michael Chandler (UFC 281)

Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (UFC 284)

Brennan Ward vs. Sabah Homasi (Bellator 290)

Matt Schnell vs. Su Mudaerji (UFC en ABC 3)

Nocaut del año

Leon Edwards vs. Kamaru Usman – Patada a la cabeza (UFC 278)

Israel Adesanya vs. Alex Pereira – Golpes (UFC 287)

Sadibou Sy vs. Shane Mitchell – Patada giratoria (PFL 6, 2023)

Krzysztof G?owacki contra Patryk To?kaczewski – Golpe (KSW Coliseo 2)

Ismael Bonfim vs. Terrance McKinney – Rodilla voladora (UFC 283)

Kamaru Usman fue destronado por Leon Edwards con una patada a la cabeza en el UFC 278. Foto: Alex Goodlett/Getty Images.

Presentación del año

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko – Manivela facial (UFC 285)

Louis Glismann vs. Melvin van Suijdam – Omoplata invertida (Oktagon 43)

Islam Makhachev vs. Charles Oliveira – Estrangulación de triángulo de brazo (UFC 280)

Olga Rubin vs. Claire Guthrie – Estrangulador de buggy (Invicta FC 53)

Reinier de Ridder vs. Vitaly Bigdash – Estrangulador de triángulo invertido (ONE 159)

Regreso del año

Jon Jones (Carrera)

Leon Edwards contra Kamaru Usman 1 (UFC 278)

John Hathaway (regresando de una larga enfermedad)

Matt Schnell vs. Su Mudaerji (UFC en ABC 3)

Yaroslav Amosov (Regresando de la guerra)

Sorpresa del año

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko (UFC 285)

Larissa Pacheco vs. Kayla Harrison (PFL 10, 2022)

Christian Echols vs. Pat Downey (Bellator 289)

Jesús Pinedo vs. Brendan Loughnane (PFL 4, 2023)

Zebaztian Kadestam vs. Roberto Soldic (ONE Fight Night 10)

