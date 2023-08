Demi Rose luce sus atributos al usar un corset que parece a punto de estallar

Demi Rose ha dado una gran sorpresa a sus fans en Instagram, pues publicó una colección de fotos inéditas que la muestran durante su viaje a Black Rock, Nevada, donde anualmente se lleva a cabo el evento Burning Man. Ella lució su curvilínea figura en sexys atuendos como enterizos con brillos, vestidos compuestos por muñecos y un ajustado corset que parecía a punto de estallar; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “De regreso a uno de mis lugares favoritos del mundo… aquí hay algunas fotos que no publiqué el año pasado 💓”.

La bella modelo británica tiene ya más de 20 millones de seguidores en esa red social, y hace unos días se mostró recostada boca abajo mientras tomaba el sol, usando tan sólo una tanga amarilla. Ella acompañó su post con el texto: “Y discuto libros con mi mejor amigo Quetzalcóatl”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Demi también lució muy relajada en una fotografía que la muestra en la tina tomando un baño, cubriendo su cuerpo sólo con espuma; la imagen obtuvo más de 272,000 likes, y la complementó con el mensaje: “Un poco de esto y aquello”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

