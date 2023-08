Feid comparte mensaje sobre una canción de Karol G, ¿confirma que se la dedicó a él?

Aunque Feid y Karol G nada que confirman por sus bocas que están en una relación de pareja, no paran de dar señales de que están muy enamorados y compartiendo una vida juntos.

En esta oportunidad fue Ferxxo quien alborotó a los miles de fans dando una muestra de que una de las canciones del álbum ‘Mañana Será Bonito’ sí puede estar dedicada a él.

A través de la red social X (antes llamada Twitter) el cantante escribió un mensaje diciendo: “Desayunito nutritivo”.

Esa frase pertenece a un verso de ‘Carolina’, la canción que lleva el nombre real de la ‘Bichota’ y que ella escribió expresando los deseos que tenía de que el hombre que la conquistó se quedara por la noche con ella y en mañana habría un desayuno balanceado que la incluía a ella como “aperitivo”.

Karol G en la rola dice que le gustaría compartir su cama con ese hombre y, aunque es una canción que habla de mucha pasión, también deja saber que le gustaría tener algo más sentimental con él.

Esta canción es una de las tantas que forman parte del tour y de las que estarían dedicadas a Salomón Villada -como realmente se llama el ‘Mor’-.

Al momento de cantarla, la colombiana se deja llevar por la pasión y hace un show en solitario. Aparece con un sensual corsé y minifalda sentada en una silla de la que luego se levanta para terminar haciendo twerking y dejar atónitos a sus fans.

¿Cuál es letra de ‘Carolina’?

Cariño mío, quédate aquí no te vayas,

La calle está peligrosa,

Por qué no pasamos el domingo en la cama,

Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo,

Un vino tinto y algo pa’ prender que ese plancito

No falla.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso.

La cama está que arde,

A calentarme así baby no te mandé,

Con emoji de cora en mi celu te guardé,

Me sobra la tanguita, so no te tarde (eh),

Ay, Dios mío, ay, Ave María,

Tú estás para quemar calorías,

Hoy es el día que voy a cumplir tus fantasías,

No te vas a olvidar de Carolina,

Tu gatita oficial, la que no es solo pa’ janguear,

Perdona si me pongo emocional,

Y me alcanzo ilusionar,

Esto se nos volvió personal,

Imposible que con todas sea así de especial,

Me sofoca esos besitos que nos une la boca,

Puso una canción para subirme la nota,

No se si es por la mimosa,

Que estoy cariñosa.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso

***

