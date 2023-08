Captan a Karol G con Feid agarraditos de manos en un restaurante: ella saluda a fan

Karol G y Feid no confirman por sus bocas que están juntos desde hace tiempo como parejas, pero han dado diversas señales en sus canciones y en los pocos momentos en los que se han dejado ver juntos públicamente. Lo más reciente ocurrió este jueves cuando se dejaron ver en un restaurante.

Agarraditos de manos y muy felices se les vio a la ‘Bichota’ y al Ferxxo llegando a un restaurante la noche del 24 de agosto.

A través de Tik Tok se ha hecho viral el video en el que se ve a los artistas compartiendo en público con completa naturalidad, sin miedo al qué dirán y menos tratando de esconderse de los fans que siguen en redes sociales cada detalle de su historia de amor.

En el clip que se ha hecho viral se escucha a un chico llamar la atención de colombiana diciéndole: “Karol G”. Ella con el cariño que siempre trata a sus fanáticos, lo volteó a mirar y le dijo: “¡Hola! ¿Cómo estás?”.

Reacción de los fans

Aunque ya esta semana se habían hecho virales dos videos de los intérpretes de ‘Friki’ muy románticos, este tercer video está cautivando a miles de fans que no han parado de reaccionar con ‘me gusta’ y comentarios.

“Que lindos bien enamorados y es la falda que tenía anoche en su TikTok KarolG wow”; “Dios por qué me sigo sorprendiendo como si no supiera jajajaja los amoooo”; “me siento feliz por ellos y por nosotros que deseábamos su felicidad”; “Qué lindos, ya se dejan ver. Qué viva su amor, bellos”; “Ay Dios mío, ya sé qué están juntos, pero como sea se siente bonito”; “Qué bellos no necesitan publicarlo ya todo el mundo sabe”; “Qué hermosos los chocorramitos”; “Muerooooo… Los Morrrr, mi pareja favorita ¿Dónde y cuándo fue eso? ¡Oh Dios! no estoy soportando” y “Divino, la deja pasar de primero cómo buen caballero”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales sobre el video del restaurante.

¿Se borró el tatuaje de Anuel AA?

Con el seductor ‘outfit’ que la vieron en el restaurante también compartió un video en Tik Tok en el que muchos fanáticos aseguran que estaría revelando una intimidad de Feid, pero además de eso, muchos se percataron de que no se apreciaba el nombre de Emmanuel -verdadero nombre de Anuel AA- en una de sus manos.

Algunos de sus seguidores hasta la felicitaron y expresaron sentirse felices por el hecho de que supuestamente se lo estaría borrando con sesiones de láser. Lo cierto es que en el clip no se le vio y esto pudiera indicar que se lo maquilló.

