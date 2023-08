Karol G cumple sueño de una niña y la sube a cantar con ella en su primer concierto en Miami

Karol G sigue dando su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por Estados Unidos. Esta vez la ‘Bichota’ se lució en su primer concierto en el Hard Rock Stadium de Miami, donde miles de fans se concentraron para disfrutar del show y corear sus canciones.

Durante el evento, la colombiana que se caracteriza por tratar con mucho amor a sus fanáticos se conmovió con una niña que estaba entre el público y la subió a cantar con ella.

Karol G ya con la niña en la tarima dijo al público que al ver a la pequeña coreando a todo pulmón ‘Mamiii’ decidió subirla a cantar con ella.

La intérprete de ‘Amargura’ le preguntó a la niña su nombre y cuando se lo dijo pidió al público que le hiciera una ovación. Luego le preguntó cuál era su canción favorita y ella dijo: “No me vuelvas a llamar”, que realmente es la que le había visto cantando la artista.

Carolina Giraldo -como realmente se llama Karol G- abrazó a la pequeña -que estaba sorprendida por lo que estaba viviendo- y comentó: “Está temblando, mamá. Ella estaba desde abajo que, si la subía, que quería cantar…”.

Luego, para poner acción dijo la artista de Medellín: “Ok, vamos a cantar juntas un pedacito”.

Karol G comenzó a cantar nuevamente la canción, después le puso el micrófono a la niña para que la acompañara y muy tímida lo hizo.

El momento se hizo viral en las redes sociales, donde muchos internautas han tenido opiniones encontradas sobre la presencia de la pequeña en el multitudinario concierto.

“A esa edad me gustaban las canciones del espacio de Tatiana. Como cambian las cosas”; “Como llevan niños tan pequeños a un concierto donde puede pasar algo Dios no lo permita, pero muy bonito su gesto, pero para todo existe un público y esos conciertos no son para niños”; “Los niños no oyen esa música, dejemos a los niños ser niños e inocentes”; “Hay géneros para todo rango de edad. Considero que la música de los reguetonero no es apropiada para un niño”; “A los conciertos de Karol siempre llevan niños, eso no es de ahora. Y Gracias a Dios nunca ha pasado nada, y no pasará nada porque Dios está con ella y con las personas que la siguen” y “No pues me imagino que la mamá de esa niña orgullosa que la hija se sepa la letra de esa canción”, son algunos de las reacciones que se logran leer sobre el momento en internet.

