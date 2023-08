4 pruebas médicas por las que vale la pena preguntar

¿Cómo cambian los sistemas de tu cuerpo con la edad?

By Kevin Loria

Los controles de la presión arterial y el colesterol son habituales en muchas revisiones. Y una vez que alcanzas cierta edad, puedes esperar nuevas pruebas, incluyendo determinadas pruebas de detección del cáncer. Sin embargo, algunas pruebas complementarias pueden estar disponibles a pedido o a discreción de tu médico. ¿Las necesitas? Esto es lo que debes saber sobre estas pruebas.

Prueba de la apolipoproteína B

Algunas investigaciones sugieren que los análisis de sangre para esta sustancia pueden ser una mejor medida del riesgo de enfermedad cardiovascular que las pruebas estándar. Pero aún no hay consenso médico al respecto.

Quién debería considerarla: personas con un riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular (aquellas que tienen entre un 7.5 % y un 20 % de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años). Podrían preguntar si es conveniente hacérselo además de las pruebas de colesterol, dice el doctor Scott Hummel, MD, cardiólogo del Centro Cardiovascular Frankel de la Universidad de Michigan. Es poco probable que tu seguro médico cubra esta prueba, pero debería costarte menos de $100 de tu bolsillo.

Detección del calcio coronario

Esta prueba de diagnóstico por imágenes mide la placa calcificada en las arterias. (El exceso de placa puede restringir el flujo sanguíneo al corazón y provocar un derrame cerebral o un ataque cardíaco).

Quién debería considerarla: personas de entre 40 y 70 años con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, con al menos un factor de riesgo (obesidad; consumo de tabaco en el pasado; antecedentes de colesterol alto, presión arterial alta o diabetes; o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca). Algunas personas menores de 40 años pero con antecedentes de colesterol alto en su familia pueden querer someterse a esta prueba de diagnóstico. Estas pruebas son cada vez más frecuentes, pero no las cubren todas las aseguradoras.

Exploración DEXA

Estas exploraciones utilizan una técnica de rayos X para comprobar la densidad de los huesos. También pueden evaluar la masa muscular magra, los niveles de grasa corporal y la grasa visceral (grasa alrededor de los órganos, que puede aumentar los riesgos de enfermedad).

Quién debería considerarla: a partir de los 65 años, las mujeres deben someterse a una exploración DEXA para comprobar su salud ósea. Los hombres deberían hacérsela a los 70 años. (A veces se realiza a personas más jóvenes con alto riesgo de osteoporosis o si los médicos quieren una medición de referencia). Estas exploraciones están cubiertas por Medicare cada 2 años para las personas que califican. Pero si te haces una exploración DEXA porque tienes curiosidad por conocer tu composición corporal, es probable que te cueste entre $150 y $300.

Prueba de VO₂ Máx.

La prueba de VO₂ máximo, que suele realizarse en una cinta de correr o en una bicicleta estática, mide la capacidad máxima del cuerpo para suministrar oxígeno a los músculos. El seguimiento de esta capacidad a lo largo del tiempo puede demostrar el grado de aptitud cardiovascular que se está ganando o perdiendo.

Quién debería considerarla: personas que desean controlar de forma exhaustiva su estado cardiovascular pueden pagar de su bolsillo. (Está en torno a los $100). Pero vigilar si eres capaz de hacer las mismas actividades aeróbicas que solías hacer (subir escaleras sin quedarte sin aliento, por ejemplo) también puede proporcionar una idea razonablemente buena de tu fuerza cardiovascular, dice Hummel.

Nota del Editor: este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.