Malillany Marín brinca en el jacuzzi, luciendo sus caderas al usar un microbikini de hilos

Malillany Marín sabe muy bien cómo complacer a sus seguidores en Instagram, y ahora lució espectacular en un video que la muestra al atardecer, usando un microbikini de hilos y refrescándose en el jacuzzi; ella eligió la canción “August” de Taylor Swift como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

Con ese mismo sexy atuendo la actriz y bailarina cubana posó en el balcón del exclusivo resort donde se hospedó, y obtuvo más de 23,000 likes por una serie de fotografías que complementó con el mensaje: “Con este atardecer 🌅 😍🧜🏻‍♀️🌊 me recibió el puerto de mi amado Acapulco”.

Desliza para ver todas las fotos

Malillany no oculta que es gran fan de la muñeca Barbie, y luego de ir a ver la exitosa película posó sentada en un sillón, usando un outfit de color rosa. El texto que escribió junto a su post fue: “Una mujer como tú convierte ríos en océanos, tormentas en arcoiris, y momentos en magia”. ✨✨🤍🐹🌸🍧 View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

