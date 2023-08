Rusia reporta ataque con drones en aeropuerto de Pskov

El aeropuerto en la ciudad de Pksov, en el noroeste de Rusia, fue blanco de un ataque con drones, informó el gobernador regional este miércoles, mientras Moscú ordenaba temprano el cierre del espacio aéreo de la terminal Internacional de Vnúkovo.

El espacio aéreo alrededor de Vnúkovo en Moscú fue cerrado temprano el miércoles, dijo la agencia de noticias Tass citando a funcionarios de aviación rusos.

El cierre se ordenó después de que los funcionarios dijeran que el ejército ruso estaba repeliendo un ataque con drones en un aeropuerto de la ciudad occidental de Pskov, en el que resultaron dañados cuatro aviones de transporte militar, indicó la agencia Reuters.

💥💥💥 A series of powerful explosions in Russia – the airfield in Pskov was attacked by dozens of drones.

Allegedly up to 20.

It is already known that at least four Il-76s will not fly anywhere else. The attack on Pskov continues.

Explosions and fires are also pic.twitter.com/05By87tTO1

