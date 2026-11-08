Sonia Sotomayor espera que la Corte Suprema revoque el fallo de inmunidad que favorece a Trump

La jueza Sonia Sotomayor, integrante de la Corte Suprema, expresó su esperanza de que el máximo tribunal revierta, antes de que termine su vida, algunas de sus decisiones más controvertidas, particularmente el fallo de 2024 que concedió al presidente Donald Trump y a otros mandatarios una amplia protección frente a procesos penales por actos realizados durante el ejercicio de sus funciones oficiales.

Durante una conversación pública sobre educación cívica celebrada el sábado 7 de noviembre en Mount Vernon, Virginia, la magistrada cuestionó algunos cambios recientes en la jurisprudencia de la Corte y reconoció que espera que sus propios colegas reconsideren determinadas resoluciones.

“Hay algunas sentencias que espero que sean anuladas durante mi vida. El caso sobre la inmunidad es una de ellas”, afirmó Sotomayor ante los asistentes al encuentro organizado en la residencia histórica de George Washington. La jueza, integrante del bloque liberal del máximo tribunal, también hizo referencia a las decisiones que considera equivocadas y utilizó un comentario irónico para expresar su desacuerdo con el rumbo de la institución.

“Espero que el tribunal rectifique algunas de las cosas disparatadas que ha hecho. Es broma”, comentó, antes de agregar: “¿O tal vez no?”. Su postura no es nueva. En julio de 2024, Sotomayor redactó uno de los votos disidentes más contundentes contra la resolución que modificó los alcances de la responsabilidad penal de los presidentes estadounidenses.

He wrote the immunity ruling that protects a president who takes a bribe for a pardon.



Sotomayor called it out in her dissent.



Tell your members of Congress to impeach him.https://t.co/TVKgC1iTtU — Democratic Coalition (@TheDemCoalition) November 8, 2026

Sotomayor cuestiona la inmunidad presidencial y advierte sobre la democracia

La decisión fue aprobada por seis votos contra tres y estableció que los expresidentes tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales por determinadas facultades constitucionales fundamentales y, al menos, inmunidad presunta por otros actos oficiales. El fallo modificó el desarrollo del proceso judicial contra Trump por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

En su voto particular, Sotomayor advirtió que la resolución debilitaba uno de los principios esenciales del sistema político estadounidense.

“Nadie está por encima de la ley”, sostuvo entonces al cuestionar los argumentos de la mayoría conservadora, encabezada por el presidente del tribunal, John Roberts. Durante su intervención del sábado, la magistrada también manifestó preocupación por el estado del Estado de derecho y reconoció que Estados Unidos atraviesa una etapa complicada.

“Estamos en un momento verdaderamente crítico de nuestra historia”, afirmó al referirse a los desafíos institucionales y políticos que enfrenta el país.

Sotomayor, sin embargo, expresó confianza en que la democracia estadounidense logrará superar las dificultades, aunque advirtió que algunas normas y tradiciones podrían no recuperarse. “Es posible que hayamos perdido algunas normas de manera definitiva”, señaló.

La jueza también destacó la importancia de la participación ciudadana, después de las elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. “Siempre les digo a todos que no hay excusa para no votar. Simplemente no la hay. La apatía es inaceptable”, concluyó.

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