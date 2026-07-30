Fiscalía busca mantener condena penal de Trump; rechaza apelación por caso de soborno

La Fiscalía de Manhattan solicitó a un tribunal de apelaciones de Nueva York que rechace el intento del presidente Donald Trump por anular la condena que recibió en 2024 por la falsificación de registros comerciales, un fallo que marcó un precedente al convertirlo en el primer mandatario en asumir el cargo con una condena penal.

De acuerdo con información publicada por ABC NEWS, los fiscales sostienen que los argumentos de la defensa no tienen sustento jurídico y reiteran que el caso está relacionado con conductas de carácter estrictamente privado, por lo que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial no aplica en este proceso.

La inmunidad presidencial, en el centro de la apelación

La defensa de Trump sostiene que parte de las pruebas utilizadas durante el juicio debieron quedar excluidas tras el fallo emitido por la Corte Suprema en 2024, el cual otorgó una amplia protección a los presidentes por actos oficiales realizados durante el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, la fiscalía respondió que los hechos investigados corresponden a un presunto esquema para ocultar pagos destinados a silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de la elección presidencial de 2016, además del posterior registro contable que, según la acusación, buscó encubrir esas operaciones.

“Los cargos penales en este caso surgieron de la conducta no oficial y no presidencial del acusado”, argumentaron los fiscales en el documento presentado ante la corte de apelaciones.

También rechazan señalamientos contra el juez

En el mismo escrito, la fiscalía desestimó los cuestionamientos de Trump contra el juez Juan Merchan, quien presidió el juicio. La defensa había solicitado que se apartara del caso debido a donaciones políticas por $35 realizadas años atrás a candidatos y organizaciones vinculadas al Partido Demócrata.

Los fiscales respondieron que dichas contribuciones fueron mínimas y que el Comité Asesor de Ética Judicial concluyó previamente que no existía motivo para la recusación.

Aunque la condena contemplaba la posibilidad de prisión, Merchan optó por una absolución incondicional al considerar las circunstancias excepcionales derivadas de la elección presidencial.

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