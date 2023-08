Chiquis Rivera luce su figura al usar un body nude de su propia línea de prendas moldeadoras

Chiquis Rivera ya se encuentra en México para comenzar su gira Abeja Reina Parte II, pero aprovechó unos minutos para modelar un ajustado body color nude de su propia línea de prendas moldeadoras, publicando posteriormente en su cuenta de Instagram el video, en el que aparece luciendo su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Además de presentarse en concierto en Monterrey la cantante estrena hoy su primer álbum en vivo, compuesto por las canciones que interpretó en marzo en el Lunario del Auditorio Nacional. Ella compartió con sus fans el promocional de esta producción, cuyo primer sencillo es “Mi problema”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace algunos días Chiquis obtuvo más de 197,000 likes por una serie de fotos en las que aparece elegante y muy sensual, usando un vestido con una gran abertura y posando como toda una modelo. Con el buen humor que la caracteriza ella escribió: “La 1? 2 o 3? …. 1) “Ay no! Estás p*****s medias me tienen hasta la madre, pero tengo que verme sexy, así que ni modo! Smile!” 😬🙃 2) “Ok! Ahora en bonita… niña buena que no quiebra un plato.” 😇✨ 3) __________?? No se. Ustedes póngale caption“. 🤣

