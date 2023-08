Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de agosto de 2023

PISCIS

No metas las manos al fuego por nadie y despréndete de esas cuestiones que no te dejan avanzar o ir hacia arriba. Es momento de confiar en ti, te viene dinero extra y posibilidad de emprender un negocio que te dejará grandes ganancias. No te dejes llevar por chismes hay una persona en la familia que podría causar mucho lío. No des pie a que te sigan manipulando es momento de poner orden y decir lo que sientes, suelta todo ese veneno que traes atorado pues solo así las personas entenderán que tienes voz y voto y no eres él o la misma tonta de antes. Viene un cambio de actitud muy bueno el cual te va a dejar muchas cuestiones positivas entre ellas la entrada de un dinero extra. Es momento que pienses en tu presente y dejes el pasado que ya dolió demasiado. Dale vuelta a la página y enfoca tu energía y tu tiempo en eso que mueve tu mundo. Dos personas andarán muy pegadas a ti en estos días, ten cuidado pues solo quieren obtener cierta información que tú tienes.

Número de la suerte: 11, 34 y 67

Color: Azul

Día: Jueves

ACUARIO

Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, a la fregada la gente envidiosa. Es momento de ver por tu salud que en estos días se podría ver deteriorara. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y ver más por ti antes que por las demás personas. Cuidado con personas del pasado que podrían retornar en cualquier momento y ocasionarte ciertos problemas. Deja que cada persona se haga garras con sus problemas, tienes demasiados problemas tu para resolver ajenos. Deja que tu mala energía salga de ti, se más positivo para que atraigas eso a tu vida, no permitas que amores del pasado vuelvan a tu presente. Deja de mendigar amor a quien ni te masca, no naciste para andar arrastras por nadie. Amistad podría entrometerse en lo que no le importa y ocasionar problemas o pleitos con tu pareja en caso de tener.

Número de la suerte: 09, 23 y 78

Color: Amarillo

Día: Domingo

CAPRICORNIO

Ten cuidado con tu corazón ha estado muy lastimado y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar lo que ya dolió antes de volver a estar con alguien más, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, con pequeños detalles suelen ganar tu corazón, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos y de tu nobleza. Un viaje se va a comenzar a planear en cualquier momento y con el vas a salir de la rutina, te va a ayudar mucho a tener paz y tranquilidad. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. No te quedes con ganas de nada que a eso vienes a este mundo. Noticias de ex amor podrían aparecer en cualquier momento, depende de ti si das entrada o cierras de una vez ese ciclo que sabes no te conducirá a ningún lado más que a tu propia perdición. Chismes de vecinos o vecinas y un proyecto comenzará a cuajar. Retorno de situaciones del pasado que te pondrán mucho a pensar. Si tienes una relación se visualiza un escenario muy tranquilo, sin embargo, eres bien celoso o celosa y con toda la razón, a tu pareja le encanta que le echen los perros.

Número de la suerte: 02, 33 y 77

Color: Rojo

Día: sábado

SAGITARIO

Vienen oportunidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida que deberás de aprovechar, no te dejes llevar por el enojo o la molestia y termines dañando con malos comentarios a personas que han sido buenas contigo. Hay posibilidad de un ingreso extra en los dineros, aprovecha para pagar deudas y sobre todo no hacer gastos que no necesitas. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Ten mucho cuidado con un viaje que puede surgir de la noche a la mañana pues puede que no salga como esperas o se cancele de ultimo momento, cuida los dineros y las compañías. Podrías presentar problemas de salud en cuestión dele estómago y garganta sino te atiendes se va a complicar. Cambios lunares podrían traer ciertos problemas a tu vida, no permitas volver a equivocarte, es momento de poner toda la carne sobre el asador y apostar por cada uno de esos sueños que has tenido en mente.

Número de la suerte: 33, 56 y 89

Color: Violeta

Día: jueves

ESCORPION

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga madre y eso que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quienes te mantengan, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios tontos de las personas dejarán de importarte. Mucha suerte en juegos de azar, hay un divorcio o separación en puerta, te vas a enterar de que a una amistad le están poniendo los cachos y no sabrás que hacer ni como decirle. Deja que el mundo ruede y tu centra tu vida en sueños y metas que ha eso vienes, no dejes que malos comentarios te pongan de malas o arruinen tus días, las personas suelen ser muy venenosas inclusive más que tú y no tendrán piedad de arruinar cada uno de tus planes. Vienen oportunidades de crecimiento en tu vida sobre todo en el área de los negocios y del corazón, si estás pasando por situaciones complicadas en el amor se resolverán de la mejor manera gracias a la intervención de una tercera persona. Viene una noticia bastante buena a tu vida la cual te va a dar esa fuerza y energía que necesitas para agarrar vuelo e ir tras tus sueños y metas. En la salud vienen mejoras en caso de haber tenido algún problema de salud.

Número de la suerte: 12, 46 y 88

Color: Morado

Día: viernes

LIBRA

Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. No te dejes manipular por personas que buscan sacar algo de provecho de ti. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Días en los cuales entenderás el porqué de muchas situaciones que no veías claro. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un chorro y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Esa noticia que tanto esperas ha de llegar y con ella un cambio de vida total inclusive cierre de ciclos que ya dolieron mucho y que te reusabas a dejar, aprende amarte más de la cuenta y ser egoísta pues solo así nadie nunca más te dañará ni tratará de sobre pasarse contigo. Es momento de creer y confiar más en ti, ya no te creas de chismes o hagas casos a comentarios negativos. No te deslumbres por algo que quizás no funcionará o no será, es mejor llevarte las cosas más tranquilas y con los pies bien puestos en la tierra.

Número de la suerte: 13, 45 y 92

Color: rosa

Día: domingo

VIRGO

Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Ve tras lo que quiere pues en estos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Vienen días de cambios bastante buenos sobre todo en tu guardarropa, ya hace falta invertir en tu imagen. Es el momento que hagas un lado tus lágrimas y tropiezos y vayas por eso que te hace sentir especial, recuerda que la vida es muy corta para lamentaciones y quejas absurdas, trata de amarte un poco más y enfrentar eso que te detiene, tienes todo pa consolidar cada meta, pero te has detenido a arrojar piedras a cada uno de tus enemigos y eso solo te quita tu tiempo. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte pura mauser. No permitas que amores del pasado te arruinen tus días. No te permitas caer en situaciones tontas, cree y confía en ti y ve por ese sueño que desde la infancia has tenido en mente y te has detenido a realizar por miedo o falta de recursos.

Número de la suerte: 18, 22 y 67

Color: blanco

Día: viernes

LEO

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. La vida te dará una gran sorpresa en próximas fechas que deberás de aceptar y disfrutar. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. No descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación porque será complicado salir de ahí. Momento que enfrentes tus miedos que no te han dejado avanzar y menos crecer como persona y ser humano, sino dejas ese miedo en el pasado no verás tus sueños hacerse realidad, ya no temas a segundas oportunidades y no seas el peor de los jueces recuerda que con la vara que midas serán medidos cada uno de tus actos y acciones. Cuidado con un hombre de piel clara que aparecerá y que podría meterte en ciertos problemas por ciertos comentarios que hará de ti o de tu trabajo.

Número de la suerte: 24, 33 y 78

Color: verde

Día: miércoles

CÁNCER

No te deprimas y cambia tu perspectiva de la vida, lo que decretes al universo con fe. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo te cuida. Cuidado con cambios de última hora en los dineros. Hay una amistad tuya que no te ve con buenos ojos y que buscará la manera de afectarte de muchas maneras. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja preñados. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una méndiga aventurilla de una noche. Si ya sabes cómo eres pa que sigues donde mismo, dale vuelta a la página y no sigas sufriendo por algo que no tiene solución y solo te daña y te hace sentir más miércoles de lo que ahora eres. Es momento de creer en tus sueños y en lo que mueve tu mundo. No confíes en las personas que un día te hablan y otro día te voltea la cara. Trata de no llevar tu vida tan aprisa o podrías llevarte grandes sorpresas.

Número de la suerte: 35, 66 y 88

Color: Azul

Día: jueves

GÉMINIS

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos Una amistad culmina relación y va a andar por la calle de la amargura pidiéndote ayuda. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de calzón flojo más pues mándala al chorizo, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará, tu solita te engañas. Si las cosas no salen como esperas es porque te faltan productos de gallina u ovarios para ir por eso que mueve tu mundo, cambia la rutina y el modo de ver la vida para que vengan a ti nuevos resultados, puedes conseguir más de lo que crees y piensas, pero para eso necesitas ser muy inteligente y pensar primero en ti, después en ti y al final también en ti. Date la oportunidad de quererte más y perdonar tus errores. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles y media, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Vienen cambios muy buenos los cuales deberás de ir aceptando poco a poco. Momento de ir por más y no dejarte llevar por comentarios de otras personas que solo buscarán afectarte o dañarte de alguna manera.

Número de la suerte: 23, 45 y 88

Color: dorado

Día: viernes

TAURO

Es momento que te despojes de tanta situación negativa que cargas en tu vida que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. No te arriesgues en algo de lo cual tienes dudas o te vas a lamentar mucho más de la cuenta. Debes aprender a que hay personas disfrazadas de gente buena que solo entrarán a tu vida a dañarte haciéndose pasar por amigos o pareja, ponte bien buzo caperuza pa que no te dañen más de lo que ya estas. Oportunidad de cambio de casa o vehículo, aprovecha para renovarte en todo. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión y te la pasarás de lo mejor, disfruta que vida solo una. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Viene un viaje en el cual aprenderás las maravillas de la vida, disfruta mucho más lo que Dios pone en tu camino y no te pierdas lo que la vida te pone en charola de plata.

Número de la suerte: 26, 56 y 98

Color: verde

Día: sábado

ARIES

Tu corazón se atonta demasiado y por eso algunas veces te ven la cara, sino te pones trucha y perra te van a seguir manipulando y haciendo de ti ese títere que te reúsas a ser. Vienen días buenos, solo no pienses tanto en el futuro el cual es incierto y no tiene nada bueno que ofrecerte solo dolores de cabeza. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Cuidado con cambios de última hora en tu economía. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que el karma no olvida y cuando menos acuerdes podría cobrar factura como lo ha hecho con quienes te fregaron la existencia. Amor del pasado entra a tu casilla para volver afectar tu existencia, si lo permites te verás envuelto en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y te costó mucho salir, si das una oportunidad más no te quejes de que te vuelvan a jugar el dedo en la boca o incluso te ocasionen daños sentimentales difíciles de superar.

Número de la suerte: 17, 34 y 67

Color: naranja

Día: miércoles