Al borde del llanto, Ángela Aguilar confiesa que le duele mucho que la critiquen en redes | VIDEO

La cantante estadounidense Ángela Aguilar recientemente abrió su corazón para sus millones de fanáticos, pues habló de las críticas que ha recibido en redes sociales después de sus polémicas. Al borde del llanto, la cantante confesó que esas “cosas le duelen”, sin embargo, apuntó que seguirá con su carrera en los escenarios, ya que es lo que más le gusta. A pesar de que recibió el apoyo de sus cientos de seguidores, hubo otros usuarios de redes sociales que la volvieron a señalar.

Hace un par de días, la intérprete de “En Realidad” compartió en su cuenta de YouTube, un vlog en donde recordó lo que ha sido para ella este 2023, pues además de seguir con su carrera como cantante, también lanzó un perfume e hizo importantes colaboraciones con artistas destacados. Aparte de rememorar los buenos momentos que han marcado estos meses, también resaltó que ha pasado por cosas difíciles, como el “hate” que recibe en redes.

La cantante de 19 años admitió que no ha sido fácil enfrentar los comentarios negativos que le han hecho, sin embargo, esto le ha dado la posibilidad de madurar y seguir pensando de manera afirmativa.

“Este año crecí como 10 años. He madurado por necesidad. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape. Tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil”, expresó en su video.

“Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio”, destacó Ángela Aguilar, quien estuvo al borde del llanto, pues confesó que sí la lastiman los comentarios en su contra, no obstante, apuntó que dejará de lado la polémica para continuar enfocándose en la música, que es su verdadera motivación, debido a que es algo que siempre quiso hacer.

“Solo quiero ser cantante. Hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando. Lo hago por ustedes, pero lo hago más por mí. Estoy contenta y quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones. Gracias a Dios, tengo una plataforma que me ayuda a hacer eso”, concluyó la artista, quien a su corta edad es una de las personalidades más importantes dentro del regional mexicano.

A pesar de sincerarse con el público, esto no evitó que de todas maneras dividiera opiniones, pues mientras muchos de sus fanáticos en redes sociales coincidieron en que está siendo muy criticada, otros usuarios consideraron que se está haciendo “la víctima”, ya que ha sido ella misma la que ha provocado los señalamientos. “Pobrecita, que se vaya a Argentina”, “En Argentina no la van a criticar”, “Solamente cuida tus palabras” y “El resultado de la prepotencia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

