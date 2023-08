Majo Aguilar presume el talento de su hermana gemela ¿Supera a Ángela Aguilar? | VIDEO

La familia Aguilar no deja de estar bajo los reflectores, y esta vez no fue como siempre una de las típicas polémicas de Pepe Aguilar o Ángela Aguilar. Sino la prima de esta, la talentosa Majo Aguilar.

Quien a diferencia de su prima, normalmente es noticia por sus presentaciones así como por la muestra de su talento y no por algún escándalo. Así que en esta ocasión se dejó ver en un show de radio, donde tuvo el tino de presentar a su famosa gemela, quien tiene igual o hasta más talento que el resto de la familia.

Fue durante la promoción de su nuevo sencillo titulado “Canción pa’ olvidarte”, donde Majo Aguilar acudió a la cabina de radio del programa del famoso locutor Jessie Cervantes, quien graba en Ciudad de México.

Majo aprovechó los micrófonos para no sólo hablar de su carrera musical, sino también para “robar” unos minutos al aire para invitar a su hermana gemela Susana a cantar con ella una especial pieza.

Las cantantes interpretaron la letra “Tristes recuerdos”, una conocida canción que se popularizó en voz de su famoso abuelo Don Antonio Aguilar.

“Para mí (el amor entre hermanos) es lo más importante que me han dejado mis padres y ya sabemos que eventualmente y toco madera, en muchísimos años mis padres van a partir, pero que nosotras siempre vamos a estar para nosotras” MAJO AGUILAR

Majo Aguilar y Susana revelaron que son muy unidas, a tal grado que incluso se leen el pensamiento. Y de igual forma confesaron que admiran el trabajo y esencia de la otra, pero fue la “Ranchera galáctica” quien no dudó en reforzar su comentario y aseguran que admira mucho a su hermana y que le parece que tiene una hermosa voz.

Aunque en la escena musical de la Dinastía Aguilar, Pepe Aguilar que su hija Ángela Aguilar sea la única que brille de las mujeres de su familia.

Majo ha conseguido abrirse camino y sin escándalos a cuestas como lo ha hecho su prima, quien a pesar de ser mucho más joven que ella no deja de ser polémica por sus constantes y desafortunadas declaraciones.

La hermanda de Majo, Susana se ha declarado una fanática del trabajo de la estrella, pero ha decidido mantenerse alejada de los escenarios y de las cámaras, pues ha dicho que no desea hacer una carrera como cantante.

Pepe Aguilar dejó fuera de “Jaripeo sin fronteras” a Majo Aguilar

La familia Aguilar parece que le encanta vivir en medio de los reflectores, pues esta vez se dio a conocer que Pepe Aguilar decidió hacer a un lado a su sobrina, hija de su hermano, Antonio Aguilar, la talentosa Majo Aguilar del famoso show “Jaripeo sin Fronteras”.

Diversos medios y hasta fans aseguraban que la que se había hecho a un lado de este show había sido la propia Majo, pero la realidad fue completamente distinta para la intérprete de “Me vale”.

Quien, durante un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, reveló cómo fue que quedó fuera de este show en donde no sólo participan su tío Pepe Aguilar y su papá, Antonio Aguilar Jr.

Pues también son parte de él sus primos e hijos de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar. Decisión que a ella sólo le quedó acatar, pues al parecer no le preguntaron.

“Mi tío se le hizo lo más conveniente que estuviera mi papá, que estuviera Ángela, que estuviera Leonardo y todos ellos, y ya, todo bien. Yo estoy muy agradecida, también me gusta mucho cuando a ellos les va bonito” ÁNGELA AGUILAR

Lo cierto es que, aunque no participa en este show al que Pepe le ha metido mucha producción, y no ha tenido los llenos esperados. A Majo le está yendo de maravilla por separado, pues diversos artistas no dejan de invitarla a ser parte de su show.

