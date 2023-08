Majo Aguilar se sinceró sobre su relación con su prima, Ángela Aguilar ¿Se llevan bien? | VIDEO

La incógnita más grande que por años se ha dado entre los seguidores de la dinastía Aguilar por fin fue revelada, ya que en una entrevista fue Majo Aguilar quien dio a conocer si le gustaría o no llevar a cabo un dueto con su prima Ángela Aguilar, pues hay que recordar que desde que empezaron su carrera se les adjudica una presunta enemistad.

La “ranchera galáctica” declaró en una charla en el programa “La Caminera” de ExaFm, que no tienen nada en contra de sus familiares y que por el contrario le encantaría fusionar su voz con la de Ángela Aguilar, pero no se ha dado el momento para trabajar juntas, palabras con las que descartó que estén distanciadas.

“Si, creo que si estuviera padre como tema familiar y también creo que a los fans de la familia les gustaría mucho y estaría interesante”, dice Majo Aguilar ante los cuestionamientos de Fer Gay, Fran Hevia y Tania Rincón, locutores de la “Caminera”.

Los comentarios y reacciones del público no se hicieron esperar y en el apartado de TikTok en donde se puede hacer una retroalimentación del video, algunos usuarios puntualizaron en que no creen que sea buena idea, ya que Ángela y Majo tienen estilos distintos, además otros recordaron en las polémicas en las que se han visto involucradas por lo que fueron claros en que no es de su agrado una posible colaboración.

Desde que apenas era una niña, Ángela Aguilar debutó junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, por lo que su fama y carrera aumentaron conforme los años, mientras que Majo apenas tiene pocos años dentro de la industria, pero los suficientes para conquistar a los espectadores con su voz y estilo.

En repetidos momentos se ha especulado una mala relación entre las chicas, cosa que siempre que tienen oportunidad desmienten, pues aseguran que, aunque no son muy cercanas debido a la carga del trabajo de cada una, tampoco se tienen envidia como todos piensan, por lo que las pocas veces que coinciden aprovechan para saludarse y ponerse al corriente de lo que acontece en la vida y carrera de la otra.

Otra de las cosas que se han dicho sobre Majo Aguilar es que no está dentro del espectáculo de “Jaripeo sin fronteras”, y para eso describe que no recibió la invitación por parte de su tío, quien es uno de los productores, aunque de haber sido convocada tampoco aceptaría, pues por el momento está enfocada en su proyecto como solista.

Pasó recientemente con Ana Bárbara, con quien cantó en su concierto y dejaron enamorados a sus fans, quienes aclamaban una colaboración muy pronto.

Además de que Majo se ha ganado el cariño del público, y a la vez ser la consentida de los Aguilar, pues no se la pasa en escándalos y mucho menos presumiendo sus lujos como lo hace su prima Ángela.

