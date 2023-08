Anahí asegura que en ‘El Gordo y La Flaca’ “se burlaban muy feo” de su anorexia y bulimia

La cantante y actriz Anahí hace años padeció anorexia y bulimia. Ahora en una entrevista se atrevió a contar cómo fueron sus inicios en la televisión y los difíciles momentos que enfrentó en los que en programas de farándula de habrían hecho “burlas” sobre sus trastornos alimenticios.

Anahí Puente Portillo -mejor conocida como Anahí- tuvo una entrevista con el periodista Joaquín López-Doriga, donde abrió su corazón y habló de su trayectoria artística en el medio artístico con altos y bajos.

Uno de los momentos más duros de que de los que habló la recordada ‘Mía Colucci’ de la telenovela ‘Rebelde’ fue de la anorexia y bulimia. Confesó que especialmente se sintió “expuesta” y “juzgada” por la prensa que a su criterio se “burló mucho” de lo que ella estaba viviendo en un momento en el que llegó a pesar “38 kilos”.

¿Qué programas sintió que se burlaron de ella?

En la época en la que enfrentó fuertes problemas de salud mental y física por la anorexia y bulimia, aseguró que hubo programas de televisión de México y otros países que hicieron mofa con su situación, algo que también la afectó.

Según su relato, en shows supuestamente le hacían burlas al punto de hacerle preguntas crueles y hasta ponerla a comer en las dinámicas en las que ella iba a participar.

“La prensa, en los mismos programas en donde se suponía que era mi casa, no es en contra de Televisa es lo que en ese momento pasaba. El body shaming era un tema horrible, me hacían burlas en los programas, me ponían a comer”, comentó.

Al ser consultada sobre el nombre de los shows que sintió que la atacaron en ese momento dijo: “¡Ay! ‘El Gordo y La Flaca’, ‘La Oreja’, todos aquellos programas que hoy ya ni existen creo (…) Se burlaban muy feo de mi problema… Porque, además, yo primero lo intenté negar, pero ya era una cosa que era tan evidente que lo afronté y que lo traté de expresar, pero fue peor porque se burlaban mucho”.

La anorexia y la bulimia casi le cuestan la vida

En la entrevista López-Doriga contó que dejaba de comer por días y que incluso llegó a comer hielo “para engañar al estómago”, mientras relataba pedía que de su entrevista nadie tome esas ideas porque hacía cosas muy peligrosas que la pusieron entre la vida y la muerte.

“Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. Después, cuando ya no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho”, señaló.

Anahí contó que llegó un punto en el que su cuerpo colapsó y un día viajando en el coche de una prima se sintió muy mal y fue cuando le dio un para cardiaco.

“Un día con mi prima Alicia era de mañana e íbamos en su carro. Le dije que me sentía mal y tenía el corazón al mil y sentía como si el estómago se me estuviese volteando por dentro”, contó.

¿Cómo comenzaron sus problemas de salud?

Según el relato de Anahí, su pesadilla comenzó cuando era una adolescente tras un comentario que recibió de un productor de televisión sobre su apariencia física.

“Cuando yo empiezo a crecer y entrar en la adolescencia hay una edad difícil en la que ya no eres la chiquita, pero tampoco eres la mujer… Voy a Televisa y me dicen: ‘vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’. Y yo dije ‘quiero hacerla’”, comenzó diciendo.

Luego, la actriz precisó que cuando se enteró se ese proyecto ella no tenía ninguna batalla con su salud mental por el peso que tenía, pero fue entonces que el productor le dijo que supuestamente las protagonistas tenían que ser “flaquitas”.

“Me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela y me dijeron: ‘vamos a hacer la telenovela y sería increíble que fueras la protagonista. Pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita.’“, recordó la integrante de RBD.

Aunque le entrevistador le preguntó el nombre de esa persona que la marcó, ella prefirió guardarle la identidad porque aseguró que le tiene cariño y dejó claro que no fue Pedro Damián.

“No me gustaría decir su nombre porque pobre hombre, si lo digo lo van a… Le tengo cariño, no es una mala persona, en el momento estaba en lo suyo, pero no tuvo idea lo que sus palabras marcaron en un ser humano”, dijo.

***

