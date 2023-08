Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de agosto de 2023

Aries

¡Ay, Aries, siempre corriendo como si el diablo los persiguiera! En estos días, tu energía está más alta que nunca. Pero escucha, no te lances a la acción sin pensar. Tu cabeza dura podría llevarte a problemas innecesarios. Reflexiona un poco antes de actuar y evitarás más de un dolor de cabeza. Estas en buen momento de cumplir tus sueños y creer en ti, ya no retornes a lo que ya fue, estás en una nueva vida la cual tienes que hacerla exitosa, confía en tus capacidades y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo. La vida comenzará a darte en grandes cantidades lo que mereces, piensa en tu pasado y en tus acciones y ahí sabrás si son cosas positivas o negativas. No dejes que las personas negativas se acerquen a ti porque eres una esponja que absorbe todo. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento.

Tauro

Tauro, estás tan terco como siempre, ¿verdad? En este periodo, estás aferrado a tus ideas como un niño a su chupete. Pero, escucha las voces a tu alrededor, podría haber algunas gemas de sabiduría escondidas en ellas. Además, ¡relájate un poco! No todo tiene que ser serio y práctico. Vienen amores nuevos, pero nada serio, si tienes pareja deberás. Aprende a exigir a quienes te rodean lo mismo que das y decir las cosas como son, te guardas muchas cosas por no dañar o afectar a quienes te rodean y las cosas no pueden seguir así o de lo contrario se seguirán aprovechando de ti. Amor con amor se paga y si no estás recibiendo lo mismo que das para qué fregados sigues ahí. Momentos de incertidumbre y dudas sobre una persona podrían quitarte el sueño, deja que el tiempo muestre la verdadera cara de la moneda. Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pagó mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro.

Géminis

Querido Géminis, tu mente está corriendo más rápido que una liebre en esteroides. ¡Cálmate! No tienes que hacer todo de una vez. Organiza tus pensamientos y actividades, y evita dispersarte como confeti en el viento. Además, cuidado con las charlas excesivas, podrías cansar a más de uno. En la familia podría presentarse enfermedad, pero se ve luz a tu favor eso quiere decir que saldrán a flote de la situación que se viva. Viene un fin de semana de grandes cambios, en lo laboral viene un cambio que te va a beneficiar mucho, pero deberás de ser muy inteligente pues habrá personas que no les caerás de lo mejor y harán cosas para que no te vaya bien. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona, la envidia no es una palabra que exista en tu vocabulario ni en tu vida, no falles en eso y tu ve por lo tuyo. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti.

Cáncer

¡Oh Cáncer, con tu caparazón protector! En este periodo, estás sintiendo todas las emociones como si fueras un drama mexicano. Pero mira, no te ahogues en tu propia sensibilidad. Es bueno sentir, sí, pero también necesitas salir al mundo y enfrentar lo que venga. No te refugies demasiado. La vida es bella pero algunas veces tus depresiones y formas tan depresivas de verla pueden arruinar lo que te brinda y los buenos momentos. Viene un fin de semana en el cual te manejarás en perra de mil chiches con muchos ánimos y ganas de estar bien y ser feliz, no es momento de crear conflictos dentro de la familia sino de tratar de solucionar cualquier problemática que pueda existir. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y pasarla a todas margarás. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden.

Leo

Leo, el rey o reina del espectáculo. ¡Vaya, vaya! En estos tiempos, tu confianza está por las nubes, y eso está genial. Pero, ojo, no todos están aquí para aplaudirte. A veces necesitas escuchar las críticas, incluso si te duelen como una mordida de león. La humildad te vendría bien. Aprende amarte lo suficiente que no necesites de nada ni de nadie para estar bien y ser feliz. Cuida mucho tu entorno para que el ambiente que generes sea algo positivo para quienes te rodean y puedas ser agradable. Terminas el mes muy pensativo o pensativa, ya estás cansado de tanto altibajo has reflexionado mucho este tiempo y sabes bien que es lo que quieres para ti, aunque no sabes de qué manera iniciar. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y pasarla a todas margarás. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino.

Virgo

Querido Virgo, obsesionado con los detalles. Sí, son importantes, pero no te ahogues en un vaso de agua. En este periodo, podrías sentirte un poco más ansioso de lo usual. Relájate, no tienes que ser perfecto todo el tiempo. Aprende a soltar un poco y disfrutar sin tener que analizarlo todo. Es momento de creer en tu capacidad de lograr tus metas, deja tu pasado atrás y comienza a sanar todo eso que ya dolió demasiado y que tanto daño te causó. Es momento de hacerte responsable de tus actos y de enfrentar lo que se venga de la mejor manera, solo tienes esta vida para ser feliz, aprovéchala. Viene un amor importante de tu pasado con quien podrías revivir la llama del amor. Vienen días en los que desearás que el pasado retorne, no vivas en lo mismo pues hay nuevos caminos y horizontes para ti, en lo laboral y en lo sentimental. Ten presente que quien merece estar a tu lado no es quien ame tus virtudes sino quien ame tus defectos pues eso realmente es lo importante ya que las virtudes cualquiera chula. Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa mediante un sueño o una persona, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quizás en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño.

Libra

¡Ay Libra, siempre buscando el equilibrio en un mundo desequilibrado! En estos tiempos, estás más indeciso que un niño en una tienda de dulces. Pero, mi amor, a veces tienes que tomar decisiones, aunque no sean perfectas. No todo puede ser armonía y paz, ¿sabes? Cuidado con accidentes en carretera pues podrá suceder en cualquier momento sobre todo en vehículos colores obscuros. No te dejes influenciar por quienes te rodean, la vida es corta, disfrútala y vive el momento sin tener que dar explicaciones a los demás, viene una separación en tu vida, en la cual habrá un divorcio o termina una relación de alguien que tú conoces. Si tienes pareja es probable que vengan pleitos por dinero o falta de tiempo para la relación, pon las cartas sobre la mesa es momento de hablar sin mascaras con tu pior es nada. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

Escorpio

Escorpio, con tu mirada penetrante y tu aura misteriosa. En este periodo, estás en tu elemento, investigando y descubriendo secretos hasta debajo de las piedras. Pero no te vuelvas paranoico, ¿eh? No todos te ocultan algo. A veces, una flor es solo una flor, ¡no tiene que ser un complot! No es momento de perderte en tu camino es momento de tomar decisiones en tu vida para tu futuro, basta de mendigar amor, atención y amistad de las personas, no naciste para estar de oferta o en el piso sino para exigir lo que por derecho te corresponde. La vida te dará nuevas oportunidades en muchos sentidos, pero se inteligente para saber aprovecharlas. Recuerda que quien no habla Dios no lo oye, si hay algo que no te parezca dilo y no te quedes con ganas de expresarlo que sientes. Tus proyectos se consolidarán si así lo quieres y deseas. Ya no dejes nada para otro día, ponte las pilas ahora que quizás mañana sea tarde para cumplir tus sueños y metas.

Sagitario

¡Sagitario, siempre buscando la próxima gran aventura! En estos días, tu espíritu libre está más inquieto que nunca. Pero, cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. Tu entusiasmo es contagioso, pero si no cumples tus palabras, te ganarás más enemigos que admiradores. Recuerda que el karma no duerme y podría dañarte en cualquier momento por errores de tu pasado, así que toma tus precauciones. Es momento de ver por tu vida y de crecer en el área de los negocios, si tienes pareja tarta de llevar la fiesta en paz y hacer las cosas bien, la vida te d aúna nueva oportunidad de vivir tranquilo y en paz, aprovéchala y trata de vivir la vida de una manera única y siendo una mejor persona. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantarás con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas. No pretendas cambiar a quien no quiere hacerlo, no pretendas mover cielo, mar y tierra por personas que no moverían ni un dedo por ti.

Capricornio

¡Capricornio, escalando esa montaña hacia el éxito! En este periodo, estás enfocado en tus metas como un lobo en la presa. Pero recuerda, no todo es trabajo y logros. Deja espacio para las risas y el descanso, o terminarás más agotado que un burro en un campo arado. Aprende a decir que no y no estar siempre disponible para quienes te rodean. Debes dejar ir todo lo que te hace daño o te causa algún conflicto. Es momento de confiar en tu instinto y de darte cuenta de que tienes la capacidad de lograr todo lo que deseas y te propongas, amores de una noche se presentan y con ellos muchos cambios en los cuales deberás de ser muy inteligente para no terminar enamorándote a lo tonto. Te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos, no te lastimes ni vivas de rodillas por alguien que no lo merece. Cuidado con tu alimentación se te va a hacer bolas el engrudo porque le estas echando demasiado a la piñata, bájale a los refrescos y a las harinas. Noticia inesperada de ex amor está por llegar.

Acuario

Acuario, el genio excéntrico del zodiaco. En estos días, tu mente está trabajando horas extras, ideando planes para cambiar el mundo. Pero, por favor, no te olvides de los que te rodean. A veces, tu interés por la humanidad en general puede hacer que descuides a tus amigos y familia. Cuidado con cambios de conducta repentinos los cuales pudieran dañar tu entorno, pero sobre todo a tu familia. Es momento de ver más por tu vida y de cambiarte el chip y comenzar a ver la vida de una manera distinta. La vida es buena tu eres el que te apendejas y dejas pasar buenas oportunidades, deja de mendigo amor y cariño que no es necesario, date tu lugar y céntrate en eso que llena tu vida y tu corazón. Es posible que sientas ganas de buscar a quien se fue, si es solo para decirle lo que te callaste y no pudiste soltar en su momento hazlo pues descansarás de esa carga si es para volver a lo mismo que ya viviste pierdes tu tiempo pues el golpe podría ser más duro que nunca.

Piscis

¡Oh, Piscis, soñador eterno y amante de la escapada emocional! En este periodo, estás nadando en aguas emocionales más profundas que el océano. Pero, cariño, no te ahogues en tus propios sentimientos. A veces necesitas poner los pies en la tierra y enfrentar la realidad en lugar de escapar a tu mundo de fantasía. Vienen momentos de cambios en tu vida muy perros que te dejarán grandes ganancias, la miel no se hizo para el hocico del burro así que deja de andarte metiendo con cualquier persona sentimentalmente o solo estarás gastando tus energías en quien no lo merece. Es momento de cambiar la manera de ver tu vida y ser más positivo, la vida te va a compensar todo eso que te había a quedar a deber. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Dolor de estómago y estrés se viene encima. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por me