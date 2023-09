Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de septiembre de 2023

Piscis

¡Oh dulce Piscis, siempre en tu mundo de ensueño! Es hora de enfrentar la realidad. No puedes simplemente nadar en tu imaginación todo el tiempo. Y esa tendencia a dejarte llevar por las emociones, intenta controlarla un poco. No todos entienden tus altibajos tan bien como tú. Mantén los pies en la tierra, ¡aunque prefieras nadar en el mar de las ilusiones! Es importante que veas la vida de otro modo, deja de quejarte y pensar que eres culpable de todo, recuerda que las cosas pasan por algo y de los errores se aprende, en la medida que busques encontraras y en la medida en que trabajes por tus sueños los conseguirás. Tienes grandes ángeles que te cuidan y protegen, haz sido infiel, has traicionado y mentido pero deja de culparte que todos alguna vez lo han hecho lo importante es que comiences a trabajar en lo que quieres ser y como lo conseguirás. Si tienes pareja y han existido algunos problemas comenzarás a desaparecer solo tienes que darte la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que sientes. Tus amistades son muy de buscarte solo para la borrachera y cuando necesitan algo no son capaces de apoyarte. No les des caldo ni prendas el boilers con otras personas. La llegada de un dinero extra te ayudará mucho en tus planes.

Acuario

¿El visionario Acuario en acción? Siempre adelantado a tu tiempo, pero cuidado con no parecer demasiado distante para los que te rodean. Conecta un poco más con las personas en lugar de tratar de resolver todos los problemas del mundo. Y, por amor a todo lo sagrado, ¡deja de dar sermones! No todos quieren escuchar tus teorías revolucionarias todo el tiempo. El amor será incierto en tu vida pues ya no sabrás que personas son sinceras y quiénes no. Tiempos buenos, muchas mejoras en tu vida aunque el pasado retorna en próximas semanas y con ello nuevos problemas, deja de regresar siempre al pasado y espera que el futuro y el presente te sorprendan con nuevas cosas. Deja que tu corazón te guíe. Es momento de mandar bien lejos a las personas envidiosas que solo te buscan para criticarte o para decirte verdades que tu ya conoces. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va ir de maravilla.

Capricornio

¿Trabajando duro como siempre, Capricornio? Esa ética laboral es impresionante, pero podrías considerar tomarte un respiro. La vida no es solo trabajo y más trabajo. Y, por favor, suelta un poco las riendas del control. Deja que las cosas fluyan sin que tengas que estar al mando todo el tiempo. ¡Podría sorprenderte el resultado! Algunas veces te cargas un humor que nadie te aguanta, debes aprender a bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes pues tarde o temprano constituirá un problema. Te vienen grandes cambios laborales que tienen que ver con horarios o puestos. Sentimientos encontrados pues recordarás a quien ya no pudo seguir a tu lado. Oportunidades para realizar un viaje o cambio de domicilio, deja de meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a tus amistades, muchas de ellas no meterían las manos al fuego por ti. Trata de no confundirte en tus sentimientos, deja bien en claro en qué es lo que quieres y no exijas más de la cuenta o solo te expondrás a que no logres concretar nada.

Sagitario

¿Siguiendo tu corazón aventurero, Sagitario? Eso es genial, pero recuerda que también hay algo llamado responsabilidad. Intenta terminar lo que comienzas en lugar de saltar de una cosa emocionante a otra. Y esa lengua franca tuya, a veces es mejor mantenerla en jaque. No todo el mundo puede manejar tu sinceridad cruda. Quien te quiera en tu vida te va poner en ella sin necesidad de que tú estés pidiendo o exigiendo un lugar. Vienen muchas oportunidades en el amor y si ya tienes pareja llegará un ciclo muy bueno en el cual se podrán solucionar muchos problemas que estaban mermando la relación desde hace tiempo. Es probable que estés muy pensativo en estas fechas al no saber qué camino es el que debieras de seguir o elegir, deja que tu corazón hable y sigue tus instintos y lo que quieres y no lo que otras personas te digan o dicten. Días de mucha reflexión, se te caerá la venda de los ojos sobre muchas personas que te rodeaban, es momento de llamarle a las cosas por su nombre.

Escorpión

¡Ay, Escorpio! Siempre tan misterioso y profundo. Tal vez deberías considerar relajar un poco tu intensidad. No todos están listos para sumergirse en las profundidades de tu mente. Intenta no ser tan posesivo con tus secretos, ¿vale? Y sobre tu naturaleza celosa, trata de controlarla. No todo el mundo tiene segundas intenciones. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. El amor a distancia es complicado, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los afecte, el problema es que empiezas muy bien pero al poco tiempo llegas a perder el interés. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta que existen mejores opciones, no vale la pena arriesgarse por alguien que ya conoces y sabes cómo te puede volver a tratar.

Libra

¡Oh Libra, el eterno buscador de equilibrio! Probablemente te encuentres en tu elemento, tratando de resolver todos los conflictos a tu alrededor. Pero, ¿qué pasa contigo? No temas expresar tus propias opiniones en lugar de siempre estar de acuerdo con los demás. Además, tomar decisiones no tiene que ser un proceso tan largo y tortuoso. Confía en tu instinto. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen. Fin de semana con toda la actitud y date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes sin embargo es momento de cerrar esos ciclos para iniciar con nuevas propuestas. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día por cambios bruscos de temperatura. Te vienen días muy buenos, llenos de cambios en los cuales te darás cuenta que las promesas se pueden romper, pero que solo el verdadero amor prevalecerá.

Virgo

¿Perfeccionismo, Virgo? ¡Ni lo menciones! Sabemos que todo tiene que ser exactamente como lo quieres, pero relájate un poco. Acepta que a veces el caos es parte de la vida. Además, ¿por qué siempre te preocupas tanto por los demás? Concéntrate en ti mismo por un rato. ¡También mereces un poco de atención! Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Ten cuidado con embarazos no deseado pues entras en un ciclo de mucha fertilidad. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Si tienes una relación unas amistades de tu pareja le han metido chismes sobre tu reputación. Te enteras de embarazo de amistad. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de flojera y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege.

Leo

Oh, Leo, el mundo es tu escenario y todos somos tus actores de reparto, ¿verdad? Tu brillo personal estará más fuerte que nunca, pero cuidado con no cegar a todos a tu alrededor. No olvides que las estrellas también necesitan descansar de vez en cuando. Y sí, es genial ser el centro de atención, pero recuerda que compartir un poco de reflectores no te quita tu corona. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta que nadie es indispensable en la vida. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños pero te gana la flojera y al final no haces nada por conseguir lo que quieres. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades, se la pasarán de lo mejor sin embargo trata de no gastar más dinero de la cuenta. Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza.

Cancer

¿Sigues emocional, Cáncer? Bueno, eso es típico de ti. Pero en lugar de esconderte en tu caparazón, intenta compartir tus sentimientos con alguien de confianza. No todos son tan malos como parecen, ¿sabes? Además, ¿has considerado que tus cambios de humor pueden volverte un poco… agotador? Trata de no ser tan complicado, ¡te lo agradecerán!

Estas pensando mucho en tus planes a futuro y haces bien pero recuerda que para lograrlos necesitas echarle ganas en el presente. Un viaje o salida cerca de la ciudad se visualiza en las próximas fechas. Ten cuidado con las intenciones de una persona que acabas de conocer no es de fiar y solo se está aprovechando de ti en próximas fechas, te decepcionarás mucho. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado sin embargo pensaste que esta vez será diferente. Relaciones familiares van a mejorar pero un familiar podría crear un ambiente tenso en una próxima reunión. No temas a los cambios que puedan surgir en estos días pues te llevarán al lugar adecuado donde realmente mereces estar.

Géminis

¡Ey, Géminis! ¿Te aburriste ya de cambiar de opinión constantemente? Intenta concentrarte en una cosa por un tiempo. Sí, lo sé, es difícil con todas esas ideas revoloteando en tu cabeza, pero inténtalo. También, cuidado con esa lengua afilada. Puede ser divertido picar a la gente, ¡pero no todos tienen tu sentido del humor volátil! Es probable que en próximas fechas te lleguen noticias del extranjero o recibas un mje o inbox de una persona muy importante para ti. Amor del pasado entra a tu casilla para volver afectar tu existencia, si lo permites te verás envuelto en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y te costó mucho salir, si das una oportunidad más no te quejes de que te vuelvan a jugar el dedo en la boca o incluso te ocasionen daños sentimentales difíciles de superar. Hay gente que te quiere ver en el suelo, no permitas que esas personas que no creen en ti logren su objetivo, ponte las pilas y échale toda la carne a esas metas y sueños que tienes, no lo hagas para demostrarle a nadie lo que eres, hazlo para demostrarte a ti hasta donde puedes llegar cuando tienes ganas, porque eres de que le huevoneas mucho, dices que quieres hacer un montón de cosas pero nomas no empiezas, no porque otras personas no lo hayan logrado significa que tu tampoco puedes, cree más en ti.

Tauro

Querido Tauro, el mundo no gira solo en torno a la comodidad y el lujo, aunque lo ames. Tal vez debas considerar salir de tu zona de confort. No temas enfrentar cambios, ¡pueden ser emocionantes! Pero, por favor, deja de ser tan terco. A veces es mejor ceder un poco en lugar de aferrarte como un caracol a su concha. Un cambio de look te vendría perfecto pues ya pareces retrato. Estrés e insomnio en estos días, estarás algo triste al terminar el día, pero es normal, no sabes que sigue, qué va pasar, o como seguir de pie. Amistad podría entrometerse en lo que no le importa y ocasionar problemas o pleitos con tu pareja en caso de tener una. Un familiar te necesitará más que nunca. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de vecindad, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo.

Aries

¡Eh, Aries! ¿Preparado para otra temporada de acción y fuego? ¡Claro que lo estás! Te verás enfrentando desafíos como siempre, pero eso es lo que te pone en marcha, ¿verdad? Mantén esa energía y no te tomes todo tan en serio. Tal vez necesitas relajarte un poco y dejar de saltar como un resorte en cafeína. ¡Tú franqueza es tu mejor arma, pero recuerda que a veces un poco de diplomacia no viene mal! Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Si tienes pareja es importante que empieces a meditar para que camino se dirigen pues su relación ha caído en cuestiones de monotonía los cuales no les han permitido avanzar o dar el siguiente paso. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados si lo haces de manera positiva y con muchas ganas. No temas a nuevas oportunidades de trabajo pues podría venir una propuesta muy buena y tentadora, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro. Hay muchas probabilidades de cambio de domicilio o de empleo. Es probable que te llegue una noticia nada buena la cual te pondrá algo de mal humor.