Camila Sodi y los 5 modelitos con los que elevó la temperatura en Instagram

Desde sus inicios en la pantalla chica, la actriz mexicana Camila Sodi se ha robado el corazón del público gracias a su carisma y belleza, cualidades que la acompañan hasta el día de hoy y que la han convertido en una de las mujeres más aclamadas en redes sociales.

Y es que a través de plataformas como Instagram, la protagonista de historias como “Señorita Pólvora”, “A que no me dejas” y “Sin huellas” se ha dado a la tarea de compartir un vistazo a su vida diaria, incluyendo sus vacaciones, proyectos profesionales y una que otra escapada con amigos.

Sin embargo, Camila Sodi también ha deleitado la pupila de su comunidad digital por medio de fotografías en las que muestra su faceta más sensual ligada a la moda. ¡Aquí te compartimos un recuento de aquellos looks que han dejado con la boca abierta!

Coqueta y tropical

La más reciente escapada de Camila Sodi no ha pasado desapercibida para sus fans gracias a las postales que ha compartido desde su perfil oficial. Tal es el caso de esta cómica imagen en la que no solo sorprendió al mostrar las curiosidades que se ha encontrado en Italia, también deslumbró con un vestido ajustado y de escote revelador que evidenció sus atributos.

Enamorada de Grecia

La estrella de cine no deja pasar la oportunidad de mantenerse en contacto con la naturaleza, en esta ocasión lo hizo echándose un chapuzón en Folegandros, Grecia. Vaya sorpresa regaló al dejarse ver en un diminuto bikini que dejó a la vista su torneada figura.

Bikini en la nieve

Fiel a su divertida personalidad, Sodi deleitó la pupila del público con un carrusel de imágenes desde Aspen, Colorado disfrutando de una tarde de skii enfundada en un interesante atuendo: ¡un diminuto bralette y sombrero vaquero!

Mirada penetrante

Con motivo de la promoción de su proyecto en Prime Video, “Sin Huellas”, la actriz mexicana lució despampanante en un atrevido modelito compuesto por un ajustado vestido negro con escote atrevido y unas medias rotas.

Una noche loca

“La más hermosa”, “Camila my love”, “Belleza mexicana en su máximo esplendor”, “Tan bella como su tía”, “Así o más guapa”, “Imponiendo desde siempre”, “Los años no pasan en ti” y “Por siempre mi crush”, son algunos de los piropos que recibió Camila Sodi gracias a esta postal desde Nueva York en un look gótico de botas hasta los muslos.

Seguir leyendo:

• Camila Sodi se deja ver en minibikini negro durante su viaje a Grecia

• Camila Sodi toma una ducha al aire libre durante su viaje a Italia

• Camila Sodi se luce en minibikini durante sus vacaciones y hasta se lanza al mar