Christopher Uckermann confiesa que sufre de una enfermedad que le hace “rudo” el tour de RBD

La esperada gira de reencuentro RBD comenzó hace una semana y ha cautivado a miles de fans que esperaron 15 años para ser testigos de esto. Ahora, Christopher Uckermann, uno de los cinco integrantes de la banda, reveló que sufre de una enfermedad que lo está afectando en el ‘Soy Rebelde Tour’.

Antes de dar el concierto del viernes 1 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York, el ‘Rebelde’ compartió un mensaje en sus stories que preocupó a sus fanáticos.

“Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes es más fuerte. Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”, escribió.

Captura de pantalla en Instagram: @christophervuckermann.

Luego de dar el show compartió varias publicaciones en su perfil, entre ellas un video en el que confiesa que desde hace algún tiempo viene presentando problemas con su tiroides y el ritmo del tour ya lo está afectando.

“Fue una noche maravillosa. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo en el Madison. Subí lo que vieron hace rato porque yo ya he tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido ahorita por estar trabajando en el tour y todo… pues se puso un poco rudo en la cuestión de la tiroides”, comenzó diciendo.

Posteriormente explicó de qué manera se ha visto afectada su glándula tiroidea durante los últimos días en los que no ha tenido descanso.

“Se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto lo tengo inflamado, ya mañana veré cómo me siento, ya veré cómo siento esta parte (tocando su cuello), pero fue fuerte“, detalló sobre la afección que lo aqueja.

Luego, agregó: “Fue asombroso como la gente del Madison…. Esta noche hicimos historia, eso me tiene muy feliz, me tiene muy contento. Somos guerreros, aquí estamos, espero mañana sentirme mejor. Para todos los que pregunten fue un tema al parecer de tiroides; ya estoy tomando cosas para la tiroides”.

Asimismo, explicó que todo lo ocurrido con su patología en la primera semana de tour ha sido “medio rudo” porque las enfermedades de la tiroides son “bien fuertes”, pero dejó claro que estaba “bien” y “contento” por lo que está ocurriendo con la banda que se convirtió en un fenómeno musical a finales de la primera década de los 2000.

Luego agradeció al público que asistió al concierto porque la energía lo llenó de fuerzas para dar el todo por el todo en el escenario.

“La verdad es que una vez que estuve en el escenario y sentí la energía de la gente… Me levantaron y fue cantar con todos y pasarla muy bien. Nos fundimos en la energía esa noche”, dijo.

Christopher Uckermann tras mostrar su lado vulnerable sentenció: “Esta es la verdadera historia detrás de los artistas. No todo lo que brilla es oro… Bueno, brillamos hoy en el escenario gracias a ustedes, pero es duro. Un tour es duro… vas de arriba para abajo, a veces no dormimos”.

