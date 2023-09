Probamos los pañales de la marca Coterie que están de moda, los clásicos Pampers, los pañales de Costco y otros.

By Angela Lashbrook

Los pañales son una de las herramientas más importantes que tienen a su alcance los padres. Aunque cambiar el pañal de un recién nacido requiere práctica, no tienes nada de qué preocuparte, ¡tendrás muchas oportunidades para practicar en ese aspecto! E inevitablemente, habrá escapes, derrames y tal vez incluso algún tipo de irritación o rozaduras del pañal.

Encontrar el pañal adecuado sin duda te ayudará y, como descubrieron los expertos de Consumer Reports, hay una gran variedad para elegir uno de buen rendimiento.

En nuestras pruebas de Consumer Reports medimos qué tan rápido los pañales absorben los líquidos y qué tan bien el pañal mantiene esa humedad, alejada de la delicada piel del bebé. Probamos pañales que se venden en tamaño número 1.

Los mejores pañales

Coterie The Diaper

Seventh Generation Sensitive Protection Baby Diapers

Mama Bear Gentle Touch Diapers

Parent’s Choice Dry & Gentle Diapers

Huggies Snug & Dry

Pampers Swaddlers

Kirkland Signature (Costco) Diapers

Luvs Pro Level Leak Protection Diapers

Cómo probamos los pañales

Realizamos dos pruebas de una variedad de 10 diferentes pañales disponibles. Estas pruebas se realizaron en pañales tamaño 1.

Absorción: En esta prueba, añadimos cuatro porciones de solución salina para un total de 100 mililitros y calculamos el tiempo que tardó el pañal en absorberla.

Esta prueba nos mostró la rapidez con que los pañales absorben el líquido, para que puedas estar seguro de que la delicada piel de tu bebé no está expuesta a orina durante mucho tiempo.

Sequedad: Esta prueba evaluó si el pañal retiene la humedad después de que la haya absorbido, o si permite que se salga cuando se aplica presión (como cuando el bebé se sienta o cuando se carga de tal forma que el pañal queda apoyado entre tus brazos)

Pruebas de seguridad

En Consumer Reports, nos tomamos muy en serio la seguridad de los bebés y los niños. Realizamos pruebas en las partes principales de los pañales en busca de metales pesados y ftalatos, y descubrimos que cada uno de los contaminantes analizados en los 10 pañales cumplen con las normas de seguridad reglamentarias, de acuerdo a lo determinado en la Ley de Mejora de la Seguridad de los Productos de Consumo. De esta forma, si usas uno de estos productos en tu pequeño, puedes estar seguro que no lo estás exponiendo a través de los pañales a niveles peligrosos de estos químicos dañinos.

Otros pañales que probamos

Probamos dos pañales adicionales que no están incluidos arriba: los pañales Dyper Simply Kind y los pañales Clean Conscious Diapers, de la marca The Honest Company. Ambos obtuvieron una calificación moderada en nuestras pruebas de sequedad, por lo que puedes estar seguro de que tu bebé probablemente se mantendría seco si se sienta con su pañal dentro de su cuna. Sin embargo, la velocidad de absorción es otra historia. Ni los pañales Dyper, ni los de la marca Honest Company absorbieron el líquido rápidamente, es decir, si tu bebé se hace pipi en el pañal, hay un mayor riesgo de derrames que si usarás un pañal diferente.

Los pañales Clean Conscious de la marca The Honest Company no tienen ningun olor, y vienen en una amplia variedad de estampados que varian según el tamaño, incluyendo uno con coloridas alpacas, otro con formas geométricas en blanco y negro, y otro completamente en blanco. Los pañales Dyper Simply Kind no tienen ninguna fragancia tampoco, vienen en un estilo único, en blanco, y tienen un indicador de humedad.

