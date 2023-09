Raúl de Molina pasa bochorno hablando de la testosterona y Clarissa Molina se burla

Esta semana Lili Estefan estuvo ausente en ‘El Gordo y La Flaca’ por unos días porque tuvo un problema de salud delicado, por esa razón, Clarissa Molina acompañó en dos oportunidades a Raúl de Molina para conducir el programa.

En una de esas oportunidades ‘Rauli’, como le llaman de cariño al presentador, estaba hablando de que su esposa le habló de la posibilidad de que él se coloque hormona testosterona, debido a que con el tiempo se va perdiendo en el organismo, pero él no supo pronunciarse el nombre y pasó un bochorno.

“Mi esposa me dice: ¿Por qué no te pones ‘testeronas’? y yo le digo ¿Para qué?”, dijo Raúl.

Clarissa lo interrumpió para decirle que se pronunciaba “testosteronas” y él volvió a decirlo mal. “‘Testorones’ o algo así”, comentó con incredulidad y sus palabras hicieron estallar en risa a su compañera.

Para poner la cereza al pastel, ‘Carlitos, el productor’ entró en escena y le pidió a De Molina que repitiera lo que había dicho. Cuando lo hizo, ‘Carlitos’ comentó que lo que había pasado era porque estaba “pensando en tostones”.

Sin dejarse apabullar, Raúl continuó explicando que su esposa le dijo que dicen que colocarse testosterona “es bueno para los hombres”.

Asimismo, Clarissa Molina le comentó que sí existe un chip de esa hormona para mejorar la energía, entre otras cosas.

“Hay un chip, ‘Rauli’ que sí se están poniendo los hombres para subirle la testosterona que se va perdiendo obviamente con la edad. Eso te da mucha energía…”, dijo la también modelo.

Por su parte, el conductor preguntó: “¿Y dónde te meten el chip ese?“

“En los glúteos, pero ‘Rauli’, es como un grano de arroz”, aseguró en el programa la ex Nuestra Belleza Latina.

“¿Te lo meten por dentro hacia afuera? Yo no entiendo nada”, dijo Raúl y Clarissa con cara de vergüenza dijo “el chip”, en referencia a lo que introducen en la piel de los pacientes que se hacen ese procedimiento.

Reacciones en redes sociales

El momento bochornoso de ‘El Gordo’ fue compartido en el Instagram del programa y muchos internautas han dejado sus comentarios.

“Cuando las ganas de comer tostones traicionan a Raúl”; “Si naturalidad jajaja, y la pobre Clarissa jajaja”; “Testosterona no pude ser que no sepas que es Raúl es la hormona masculina”; “me encanta mucho el programa gracias por siempre hacerme reír los quiero mucho”; “Me encanta él…tan natural…” y “Señores coman pescados y ya o si no grasas saturadas y Omega 3 eso eleva de una vez”, son algunos de los comentarios que han dejado.

