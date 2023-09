Edwin Luna confiesa que tuvo que volver a grabar sus canciones por un poderoso motivo | VIDEO

Edwin Luna es el vocalista y líder de La Trakalosa de Monterrey, pero también es un personaje polémico dentro del género regional mexicano, no solo da de qué hablar por su vida personal, también lo hace debido a la evolución que ha mostrado a lo largo de los años en su voz y la manera en la que su talento crece.

En una reciente entrevista que hizo Edwin Luna en la estación de radio La Mejor, el cantante confesó que a través de los años aprendió a cantar y que ahora que escucha las canciones que grabó hace algunos meses tiene un conflicto por la manera en la que suenan, es por lo que ha llegado a regrabar las producciones.

“Hay canciones que grabamos, no han salido y yo le digo al master, por ejemplo vamos a sacar una canción en dos o tres semanas, esa canción la grabamos hace como seis o siete meses o más y ya la escucho y le digo que voy a ir a grabar las voces otra vez, porque vas descubriéndote todos los días cosas y es padre, porque yo nunca estudié música y así como ellos se hablan entre notas y ya entiendo otras cosas”, describe el famoso.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey conforman una agrupación que empezó el mes de enero del año 2010, en su repertorio tiene populares melodías como “Supiste hacerme mal”, “Broche de oro”, “Fíjate que sí”, “Borracho de amor” y “Mi padrino el diablo”, por mencionar solo algunas de las que son conocidas.

Exesposa de Edwin Luna arremete contra el cantante y asegura solo se acerca su hijo por “beneficio”

Edwin Luna y Erika Monclova, su exesposa, desataron la polémica en redes sociales, pues ella arremetió en contra de él por presuntamente “fallarle” de nueva cuenta al hijo que tienen en común, al dejarla fuera del concierto que llevaron a cabo el niño y el cantante de regional mexicano.

Ante la situación, el intérprete salió a dar su versión de los hechos, dejando al descubierto la nula relación que llevan, pero la madre de su hijo volvió a responder.

Previamente, el líder de La Trakalosa de Monterrey no se quedó callado e hizo énfasis en que siempre ha visto por su hijo y que es Erika Monclova es quien “no contesta” sus solicitudes para convivir con el niño.

En esta segunda oportunidad, Erika Monclova aseguró que ella trabaja para que no le falte nada ni a ella ni a su hijo.

“Ya estoy harta de que se acerquen al niño nada más por eso, para obtener un beneficio y creer que todo está bien y no es así”, dijo contundentemente.

Por si fuera poco, la ex de Edwin Luna afirmó que ella no necesita de nadie para tener una vida lujosa: “Aquí humildemente, mi casa y no le pido nada a nadie, ustedes verán… De nadie necesito, yo me sé mantener sola”.

Para concluir, Erika Monclova dio paso a “demostrar” que su hijo no es manipulado por ella, situación que desató decenas de críticas.

