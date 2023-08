Kimberly Flores denuncia negligencia médica en la muerte de su joven sobrina ¡Pide justicia! | VIDEO

Kimberly Flores dio a conocer la lamentable muerte de su sobrina Yuriby Gómez, a los 23 años en Guatemala tras estar hospitalizada varios días en un hospital privado.

La modelo viajó para estar con su familia en este duro momento. A través de su cuenta de Instagram compartió como le dio el último adiós a su amada sobrina.

Kimberly detalló que a pesar de estar medicada la joven su salud no mejoró, sino que empeoró al grado que comenzó a sangrar.

“Después, de un día para otro las fiebres no pararon y me dijo que le estaba sangrando la nariz, de hecho hasta me mandaba fotos. Le sangraba la nariz y sus piecitos, sus manos se empezaron a llenar de puntitos rojos. Me dijo que le bajó cuando no le tenía que bajar y cuando me dijo que le faltaba la última inyección que le había mandado el doctor, empezó a vomitar un líquido verde con puntitos rojos”, Kimberly confesó que ahí comenzaron a alarmarse todos.

Tras estos síntomas Yuriby tuvo que acudir al Hospital San Juan De Dios. Sin embargo, al estar muy lleno, la esposa de Edwin Luna decidió pagarle un nosocomio privado. De éste no dio ningún detalle ya que planea llevar el caso a juicio.

“No voy a dar nombre del hospital, no voy a dar nombre del doctor porque eso ya se va a cuestión legal, porque se tiene que hacer justicia de esta negligencia médica en este “hospital privado”, en donde estaba mi niña. Ella decidió, ella escogió, porque el que le quedaba más cerca de casa. En ese lugar le dieron suero nada más, no le dieron nada para el dolor hasta no ver quién iba pagar la cuenta, no ver si ella tenía algún seguro, no ver que tenía que dejar un anticipo”, mencionó.

Yuriby le contó a su tía que supuestamente tenía piedras en la vesícula y una de ellas le estaba obstruyendo parte del organismo. Kimberly aseguró: “Se dieron cuenta cuando le hicieron exámenes a Yuriby, que ya tenía las plaquetas bajas y que no le podían abrir para ver lo del apéndice por las piedras que tenía y entonces, dijeron que le iban a hacer una endoscopia para tratar de removerlo esa piedrita. De ese hospital la mandaron a otra clínica porque ellos no tenían ese aparato”.

Agregó: “Ahí (en la otra clínica) la durmieron para poder meterle la camareta, terminan y la vuelven a mandar al sanatorio (es decir, el hospital privado). Empiezan a mandarle medicamento y todo. Yuriby se regresa a la casa con medicamento, con muchísimo dolor”.

Aunque parecía que todo iba mejorando, en el tercer día todo empeoró. Los síntomas se volvieron más graves, Kimberly confesó que la joven comenzó a hincharse de sus genitales. Por esta situación la mamá de la influencer volvió al hospital San Juan de Dios, lugar en donde la atendieron rápido.

Pero el esfuerzo de los médicos poco sirvió, ya que según el relató de la esposa Edwin, la salud de sobrina no mejoró. Así que se habló de una cirugía a la que la joven le tenía mucho miedo. No quería que le quedará cicatriz debido a la operación.

“Entró a cirugía. La durmieron y cuando le abrieron el estómago se dieron cuenta que tenía parte del intestino perforado. Le había caído una bacteria y fue cuando empezó toda esta pesadilla. Se dieron cuenta que el otro hospital, por hacer la endoscopia la dañaron y le cayó una bacteria que paralizó todo su organismo. Indujeron a Yuriby al coma. Quitaron parte de su intestino y limpiaron la sangre”, dijo consternada.

A pesar de que intentaron salvarla esto fue imposible ya que: “Se dieron cuenta (los doctores) que no mejoraba. Le había entrado agua a un pulmón y su sangre se estaba coagulando. No se nos hizo el milagro y Yuriby falleció”, relató.

Sigue leyendo: