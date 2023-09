Imágenes fuertes: Peleador de MMA sufre impactante lesión en su debut en Combate Global

Dylan Reischman, peleador de MMA (artes marciales mixtas), sufrió una terrible lesión en su pierna en el segundo asalto de la pelea con Jaime Mora en la cartelera de Combate Global celebrada el pasado sábado en Florida y donde hizo su debut como profesional.

El impactante momento ocurrió en el segundo asalto de la disputa cuando Mora buscó el derribo. Reischman apoyó con su pierna izquierda para defenderlo y esta se dobló hacia atrás mientras ambos caían sobre el suelo. Al darse cuenta de la lesión, el estadounidense de 21 años tapeó y el árbitro de inmediato detuvo la pelea.

Cuando Jaime Mora se levantó, se pudo apreciar mejor la pierna de Dylan Reischman que se dobló hacia un lado mostrando la gravedad de la fractura, por lo que su contrincante se llevó las manos a la cabeza visiblemente afectado por la situación y de inmediato llamaron al equipo médico para que lo atendieran.

A través de sus redes sociales, Dylan Reischman informó que la lesión no fue tan grave y que comenzaría la terapia para volver más fuerte al octágono. El estadounidense también agradeció a su oponente en Combate Global y a todos los que lo han apoyado en este duro momento.

“El mejor deporte del mundo. Me encanta este juego. Competir es parte de lo que soy y nunca dejaré de ser un competidor. Tuve una suerte increíblemente afortunada considerando todo. Un fémur roto podría haber sido mucho peor que una nueva barra de lujo en mi pierna. Comienzo mi terapia física hoy y voy a atacar mi recuperación con aún más intensidad que en la jaula. Este no es el final, sino solo el principio y espero que se queden para el viaje. Dios bendiga a todos y gracias a todos por todo el apoyo y buenos deseos. Realmente significa mucho y ha hecho que aceptar esto sea mucho más fácil. (…) Volveré más fuerte que nunca, lo prometo”, escribió el peleador de MMA.

“A los 21, esto es solo un pequeño contratiempo que va a allanar el camino para un regreso épico. Nada más que respeto a mi oponente Jaime Mora, fue un acto de clase desde el pesaje hasta después de la pelea y me alegro de poder compartir la jaula con un artista marcial real. Gracias de nuevo a todos, especialmente a mis entrenadores, esquina y socios de entrenamiento que me ayudaron a prepararme. Me sentía muy bien ahí fuera hasta el accidente. Es hora de confiar en el proceso y concentrarse al 100% en mejorar. Los amo a todos y que Dios los bendiga”, añadió.

Tras el terrorífico momento, Jaime Mora se llevó la victoria por nocaut y sumó su segundo resultado positivo como profesional. Por su parte, Dylan Reischman, de 21 años, como peleador de MMA aficionado tenía récord de 3 triunfos y una derrota. Ahora como profesional sumó su primer revés de la forma más escalofriante.

