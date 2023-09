Qué poner en tu bolsa de medicamentos cuando ocurre un desastre

El creciente número de emergencias relacionadas con el clima en 2023 es un buen recordatorio de que todos deberíamos preparar este kit que podría salvar vidas.

Una bolsa de medicamentos bien surtida puede usarse para aliviar un corte o una quemadura, o para salvarte la vida durante un huracán, una inundación, un incendio u otra emergencia.

Pero es importante no esperar hasta verse en la necesidad de salir corriendo de casa para preparar tu bolsa de medicamentos, como dice Geoffrey C. Wall, profesor de práctica farmacéutica en la Universidad Drake en Des Moines, Iowa.

Ya sea que compres un kit en una farmacia o lo armes tú mismo, Wall recomienda que todos los hogares tengan a mano un botiquín con medicamentos. Debe contener lo esencial, incluyendo:

Si tú y tu familia tienen necesidades médicas especiales, pueden crear una bolsa de medicamentos más sofisticada, por ejemplo, una que contenga audífonos con baterías adicionales, un autoinyector de epinefrina, gafas, lentes de contacto o jeringas.

Solicita tus recetas con anticipación

Para los medicamentos recetados que tú y los miembros de tu familia tomen, considera pedirle a tu médico resurtidos durante 60 o 90 días en lugar de un mes. De esa manera, es más probable que tengas extras a mano para tu bolsa de medicamentos. (Esto también puede ahorrarte dinero).

Surte los medicamentos recetados el primer día en que seas elegible para un resurtido, en lugar de esperar hasta el día en que se acaben. Si puedes obtener un suministro de emergencia, establece un plan para rotar las medicinas de tu botiquín para que se mantenga siempre actualizado. Y recuerda revisar los medicamentos periódicamente para comprobar que no hayan caducado.

“Durante una emergencia, algunos estados permiten a los farmacéuticos dispensar un suministro de emergencia de medicamentos sin autorización médica”, comenta Wall. Pero, añade, “sin duda, si se predice un desastre natural, como un huracán, asegúrate de tener medicinas y suministros recetados antes de que llegue”.

También puedes pedirle a tu compañía de seguro médico que te ayude a obtener suficientes medicamentos y suministros para tener a mano.

Almacenamiento y mantenimiento de tu bolsa

Una vez que hayas reunido todos tus suministros, empaca los artículos en un kit resistente al agua y fácil de transportar y guárdalo en un lugar seco y fresco de tu casa. “Mantén el kit en una zona segura a la que sea fácil acceder rápidamente pero lejos del alcance de los niños”, aconseja Wall, por ejemplo, en un estante alto del armario de tu dormitorio.

Revisa tu bolsa de emergencia regularmente y desecha y reemplaza los suministros caducados. Deshazte de cualquier medicamento dañado o pastillas que estén mojadas o que tengan un aspecto o un olor diferente. Podrían estar contaminados por la humedad.

Nota del editor: Este artículo y los materiales nombrados fueron posibles gracias a una subvención del Programa de Subvenciones para la Educación de Prescriptores y Consumidores del Procurador General del estado, que fue financiada por el acuerdo multiestatal de reclamos de fraude al consumidor relacionados con la comercialización del medicamento recetado Neurontin (gabapentina).

