Usando un colorido bikini Salma Hayek luce su figura dando vueltas

Salma Hayek ha obtenido más de 254,000 likes en Instagram por un video que la muestra dando vueltas y usando un bikini que resaltó sus atributos; todo lo acompañó con un mensaje de reflexión: “La vida es una serie de fases con comienzos y finales, por eso a veces está bien sentirnos como mariposas 🦋 aunque dejemos una parte de nosotros ir…”

La actriz mexicana continúa celebrando su cumpleaños número 57, y lució espectacular en una serie de fotos en las que aparece en el mar y usando un bikini rojo: “Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones. 🎂 Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí”. 🎉 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Desde hace ya muchos años Salma es buena amiga de la actriz española Penélope Cruz, y ésta aprovechó para felicitarla, publicando fotografías que las muestran en varios eventos de gala. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Feliz cumpleaños, mi querida amiga ❤️🩵❤️🩵❤️🩵❤️🩵” View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

