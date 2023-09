Carmen Villalobos presume su figura en leggings negros y escotado top mientras se ejercita en la caminadora

Carmen Villalobos ha retomado de lleno sus rutinas de ejercicios, y ahora compartió con sus fans un video grabado por ella misma en el gimnasio, mostrándose en la caminadora y luciendo espectacular al usar un escotado top amarillo y leggings negros, todo con el tema “Music sessions Vol. 53” de Bizarrap y Shakira como fondo musical.

La bella actriz colombiana de 40 años acudió hace poco junto con una amiga a un concierto de Karol G, y no podía dejar de cantar la mayoría de los temas. Así lo dejó ver en clips y fotos que publicó en esa red social, donde ya superó los 22 millones de seguidores.

Cada vez que puede Carmen viaja junto con su mamá, Betty Barrios, y ahora aprovechó para compartir una selfie en la que ambas aparecen a bordo de un avión, lo cual provocó que muchos de sus fans escribieran comentarios refiriéndose a la señora como “la suegra”. El mensaje que la actriz escribió fue: “Volviendo a casita en la mejor compañía ❤️ y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones! !Se les quiere mucho!” 🤗 View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

