Yailin La Más Viral reaparece en redes tras presunta llamada al 911 por agresión de Tekashi69

Tremendo susto desató la influencer Yailin La Más Viral luego de que los rumores sobre una posible llamada al 911 por agresión de Tekashi 6ix9ine salieran a la luz. Y es a solo un día de este suceso que la dominicana ha reaparecido en redes para hablar al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de temas como “Shaka Laka” y “Del Kilo” se dio a la tarea de responder al llamado de sus fanáticos para pronunciarse sobre los rumores que afirman el amor se acabó entre ella y el rapero por sus agresiones.

No obstante, la ex pareja de Anuel AA decidió mantenerse hermética sobre el presunto altercado que habría sufrido con Tekashi, sin confirmar o negar el hecho. Eso sí, adelantó que su ausencia significa la creación de nueva música.

“Sé que se preguntan dónde estoy… Trabajando para ustedes llenándome de musa para crear… con todo! Con amor Yailin”, escribió la dominicana desde sus historias junto a una imagen que deja ver su estudio de grabación.

El reporte que aseguró que Yailin La Más Viral habló al 911 para denunciar agresión por Tekashi69

Pese a todo el amor que los cantantes se han profesado en redes sociales durante las últimas semanas, las alarmas se encendieron luego de reportarse que la cantante habría hablado al 911 para denunciar a su actual pareja, luego de haber recibido maltratos de su parte.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Arismendy Manon, conocido como DJ Topo, quien obtuvo la información tras conversar un empleado del 911 a través de whatsapp. Éste le contó que Yailin La más viral hizo una llamada en la que su desesperación era notoria mientras describía una pelea que escaló a los golpes.

“Lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un estrellón y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso“, se leyó en una captura de pantalla compartida las redes de DJ Topo.

“No tengo prueba física, ni audios porque no es posible entrar celular en el lugar de trabajo. Solo tengo esa información. Espero que por favor no revele ninguna fuente”, finalizó la fuente.

