Becky G se luce en un body transparente que deja ver su tanga de hilo

Becky G ha anunciado que muy pronto lanzará su álbum Esquinas, pero mientras tanto ha hecho arder Instagram al compartir una colección de fotos tomadas por Nick Rasmussen para la revista Numéro. La cantante se mostró luciendo su figura en muchos sexys atuendos, destacando un body transparente que dejaba ver su tanga de hilo (su look lo complementó con unos guantes de látex). El mensaje que escribió fue: “Nueva era, nuevos covers, nueva música MUY pronto 😘 Gracias”.

En otras imágenes Becky posó en una lavandería, usando una minifalda y una camiseta verde que dejaba al descubierto su abdomen. Ella obtuvo más de 379,000 likes y todo lo acompañó con el texto: “Becky de la cuadra ha viajado por el mundo, pero se siente muy bien estar en casa”. 🤎 View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

“Chicana en cualquier esquina” fue como tituló Becky G un post conformado por fotos que la muestran paseando por las calles de Brooklyn; ella usó unos pantalones holgados y una chamarra abierta que dejó ver su sostén a cuadros. Esa imagen urbana encantó a sus más de 37 millones de seguidores en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

