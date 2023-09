Cómo prevenir el herpes zóster y qué hacer si lo contraes

Todo lo que necesitas saber sobre esta dolorosa enfermedad y la vacuna que puede protegerte

La varicela puede ser bastante rara hoy en día, gracias a la vacuna que se introdujo para prevenirla en 1995. Pero si eres uno de los millones de estadounidenses que tuvieron varicela en su juventud, probablemente sepas que puedes volver a enfermarte muchos años después, en forma de herpes zóster, que además de provocar una erupción con ampollas puede tener efectos más graves.

Tanto la varicela como el herpes zóster (culebrilla) están causados por el virus varicela-zóster, afirma Sharon Curhan, MD, ScM, y epidemióloga del Brigham and Women’s Hospital y Harvard Medical School de Boston. “Después de que una persona tenga varicela, el virus permanece en su cuerpo durante el resto de su vida”.

Por lo general, el virus de la varicela-zóster permanece latente, suprimido por el sistema inmunitario. Pero en aproximadamente 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos, en su mayoría adultos mayores, se vuelve a activar, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, la vacuna Shingrix, una serie de dos dosis contra el herpes zóster que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2017, puede reducir significativamente la incidencia del herpes zóster y sus complicaciones. “La vacuna, la que tenemos disponible hoy en día, es espectacularmente eficaz”, afirma William Schaffner, MD, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.

Pero solo un 30 % de los adultos elegibles para recibir esta vacuna la han recibido, según un informe de 2022 de la Contraloría General de los Estados Unidos. Si te preguntas cuáles son los efectos y riesgos del herpes zóster y si Shingrix es adecuado para ti, aquí te decimos lo que debes saber.

¿Hasta qué punto puede enfermarte el herpes zóster?

Varía de una persona a otra. La erupción con ampollas, que puede ser dolorosa y causar picazón, es ciertamente incómoda para la mayoría de las personas. En el 8 % de los casos, las personas también experimentan herpes zóster ocular, que causa dolor, enrojecimiento e hinchazón en uno o ambos ojos y puede incluso provocar la pérdida permanente de visión. Hasta el 18 % de las personas con herpes zóster desarrollan neuralgia postherpética (PHN), dolor neuropático fuerte en la zona del sarpullido, que puede persistir durante meses o incluso años.

En un pequeño número de casos, el herpes zóster puede causar complicaciones aún más graves, como le ocurrió a la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, que sufrió problemas de visión y equilibrio, parálisis facial y encefalitis (inflamación del cerebro) como resultado de contraer el virus. Ocasionalmente, el herpes zóster también puede causar problemas auditivos o neumonía y, en muy raras ocasiones, puede provocar la muerte. Se cree que menos de 100 personas mueren cada año a causa del virus, según los CDC.

El herpes zóster también puede afectar a sistemas como el corazón. Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association en 2022 encontró que el virus se asocia con un riesgo casi un 30 % mayor a largo plazo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Se cree que el herpes zóster puede causar daños en los vasos sanguíneos, afirma Curhan, autor del estudio. Sin embargo, dado que el estudio se realizó antes de que Shingrix estuviera ampliamente disponible, es necesario realizar más investigaciones para determinar si la vacuna puede brindar protección.

¿Quién debe y quién no debe recibir la vacuna Shingrix?

Los CDC recomiendan que casi todas las personas mayores de 50 años reciban dos dosis de la vacuna Shingrix, incluyendo aquellas que ya han padecido herpes zóster. (La segunda dosis se debe aplicar de 2 a 6 meses después de la primera dosis). Los adultos a partir de 19 años que tengan el sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o tratamiento también deben recibir dos dosis de Shingrix.

No debe administrarse a personas que hayan tenido alguna vez una reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes de la vacuna, y las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave después de su primera dosis de Shingrix no deben recibir una segunda dosis. Los CDC tampoco recomiendan que te vacunes si actualmente tienes herpes zóster o una enfermedad moderada o grave, como COVID-19 o la influenza. Espera a recuperarte. (Si tienes un resfriado leve, no pasa nada). Según Schaffner, también se puede administrar la vacuna Shingrix al mismo tiempo que otras vacunas para adultos, como la vacuna antigripal o la vacuna contra COVID-19 actualizada.

¿Deberías recibir la nueva vacuna contra el herpes zóster si te vacunaron con Zostavax hace 10 años?

Según los expertos, sí. (Los CDC afirman que es seguro hacerlo después de 5 años). Zostavax, la vacuna original contra el herpes zóster, demostró reducir el riesgo del virus en un 51 % y el riesgo de PHN en un 67 %. La vacuna Shingrix, por su parte, tiene una eficacia del 97 % en la prevención del herpes zóster en personas de entre 50 y 69 años, y del 91 % en personas de 70 años o más. También tiene una eficacia del 90 % en la prevención de la NPH en todos los grupos de edad.

Además, Zostavax “funcionó bastante bien al principio, pero perdió su eficacia al cabo de unos 5 años, sobre todo en personas mayores de 70 años”, afirma el doctor Albert Shaw, catedrático de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, en New Haven (Connecticut). Según los CDC, en las personas de 70 años en adelante, con sistemas inmunitarios sanos, la protección de la vacuna Shingrix parece seguir siendo alta durante al menos 7 años después de haberla recibido.

¿Necesitas vacunarte contra el herpes zóster si crees que no tuviste varicela de niño?

Sí. Más del 99 % de los estadounidenses nacidos antes de 1980 han tenido varicela, aunque no lo recuerden, según los CDC. Lo más probable es que los síntomas de tu infancia fueran tan leves que tú (o tus padres) no se dieran cuenta de que tenías la afección, según Ronan Factora, MD, geriatra de la Clínica Cleveland.

¿Qué ocurre si no te administras la segunda dosis de la vacuna o si no la recibes en el plazo recomendado?

Dos dosis son más eficaces que una, según un estudio de 2021 publicado en la revista Clinical Infectious Diseases. Ese estudio encontró que dos dosis reducían el riesgo de herpes zóster en 13 puntos porcentuales más que una dosis. Si se te ha pasado el plazo para la segunda dosis, los CDC recomiendan que te la pongas lo antes posible.

¿Son frecuentes los efectos secundarios de la vacuna contra el herpes zóster?

Los efectos secundarios temporales son muy frecuentes y pueden durar de 2 a 3 días. A la mayoría de las personas les duele el brazo después de la inyección, y algunas también presentan enrojecimiento e hinchazón en la zona.

Un estudio publicado en 2020 en la revista Vaccine encontró que otros síntomas un tanto comunes pueden ser fiebre, escalofríos, dolores musculares y fatiga. En cuanto a los efectos más graves, un estudio publicado en 2022 en la revista American Journal of Epidemiology, en el que se monitoreó a casi 650,000 dosis de vacunas administradas a adultos mayores de 50 años, no encontró ningún aumento de los casos de accidente cardiovascular, convulsiones, reacciones alérgicas graves o ritmo cardíaco irregular con respecto a los que no recibieron la vacuna. Sin embargo, existe un ligero aumento del riesgo de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunitario ataca los nervios, después de recibir la vacuna Shingrix. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine en 2021 encontró que solo se producía en 3 casos por cada millón de dosis de la vacuna Shingrix.

¿Dónde puedes vacunarte contra el herpes zóster y cuánto cuesta?

Por lo general, solo está disponible en las farmacias. Esta es la razón: A diferencia de otras vacunas, como la antineumocócica o la de la gripe, que están cubiertas por la Parte B de Medicare, la vacuna contra el herpes zóster solo está cubierta por un plan de medicamentos con receta, como la Parte D de Medicare. Esto hace que a los consultorios médicos les resulte un poco más difícil tratar con el seguro, por lo que normalmente se limitan a remitir a las personas a su farmacia local, afirma Schaffner.

La buena noticia: La Ley de Reducción de la Inflación elimina ahora todos los gastos por cuenta propia de las vacunas recomendadas por los CDC, por lo que, para quienes sean elegibles, la vacuna contra el herpes zóster es gratuita si se tiene la Parte D de Medicare o un seguro privado.

Qué debes hacer si crees que tienes herpes zóster

El herpes zóster puede causarte ardor u hormigueo en un lado del cuerpo o la cara durante unos cuantos días dolor, seguido de una erupción dolorosa, con picazón y ampollas. También puedes tener dolor de cabeza, escalofríos y malestar estomacal.

Si notas estos síntomas, llama de inmediato a tu médico. Te aconsejará que empieces a tomar un antivírico con receta (aciclovir, famciclovir o valaciclovir) para reducir el curso de la enfermedad y el riesgo de complicaciones. Para el malestar, también puedes tomar un analgésico de venta libre como el acetaminofeno (Tylenol y genéricos). Las compresas húmedas, una loción de calamina y los baños calientes de avena también te pueden ayudar.

Dado que puedes contagiar a otras personas, tendrás que aislarte tanto como puedas, dice Nisha Rughwani, geriatra del Mount Sinai Health System de Nueva York. Una vez que las ampollas cicatrizan (normalmente entre 7 y 10 días, aunque los antivirales pueden acelerar este proceso), es mucho menos probable que transmitas el virus a otras personas. Es probable que la erupción desaparezca por completo en 2 o 4 semanas. Si en algún momento te salen ampollas en la zona de los ojos o experimentas complicaciones como pérdida de audición o parálisis facial, informa a tu médico de inmediato.

