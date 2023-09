Ghostwriter busca el Grammy con canción generada por IA

Después de que el artista anónimo Ghostwriter se volviera viral con su tema generado mediante inteligencia artificial (IA) titulado “Heart on My Sleeve”, el cual imita a Drake y The Weeknd a principios de este año, sus representantes revelaron en una reciente entrevista con el New York Times que la controvertida canción fue presentada para consideración en los Premios Grammy del próximo año.

La canción “Heart on My Sleeve” la han inscrito en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año, sorprendentemente, es elegible a pesar de haber utilizado tecnología de IA en su creación.

Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, afirmó al New York Times: “En cuanto al aspecto creativo, es absolutamente elegible porque fue escrita por un ser humano”.

En abril pasado, “Heart on My Sleeve” fue retirada de los servicios de streaming después de haber acumulado más de 600,000 reproducciones en Spotify y 275,000 visualizaciones en YouTube. Esto generó indignación, lo que llevó a que Spotify, YouTube, Apple Music, TIDAL y Deezer que retiraran la canción de sus plataformas respectivas.

En una declaración a Billboard, Universal Music Group (UMG) denunció la pista y el uso de la IA, argumentando que las publicaciones virales “demuestran por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental de evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas”.

Mason reveló que se comunicó directamente con Ghostwriter a través de redes sociales después de la explosión de la canción y organizó una mesa redonda virtual con la Academia de la Grabación para comprender mejor el impacto de la IA en la música. Ghostwriter participó en la reunión manteniendo su identidad oculta con una voz distorsionada.

“Tan pronto como escuché esa grabación, supe que sería un tema que tendríamos que abordar desde la perspectiva de la Academia, pero también desde la perspectiva de la comunidad musical y de la industria”, comentó Mason. “Cuando ves la IA involucrada en algo tan creativo, interesante, relevante y actual, inmediatamente te hace pensar: ¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Cómo afectará a la creatividad? ¿Cuáles son las implicaciones empresariales para la monetización?”.

A principios de este año, la Academia de la Grabación anunció “protocolos” relacionados con la Inteligencia Artificial. Estos establecían que “solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un Premio Grammy”. Además, se especificaba que “una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría.

La Academia se reserva el derecho de descalificar cualquier inscripción en una categoría particular si determina, a su entera discreción, que dicha inscripción no incorpora una autoría humana significativa y más que de minimis que sea relevante para dicha categoría”.

La Academia también proporcionó una definición de “de minimis” como algo que carece de significado o importancia, tan insignificante que merece ser ignorado.

El martes 5 de septiembre, Ghostwriter hizo su regreso con una nueva canción generada por IA titulada “Whiplash”, en la que las voces parecen ser las de Travis Scott y 21 Savage. La grabación imita a ambos artistas y se burla de los críticos de Ghostwriter con frases como “Writer y yo hacemos un brindis/ Intentan bloquear a mi chico, pero no se puede matar un fantasma”.

El mercado de la IA en la música proyecta alcanzar los $2.6 mil millones para 2032

Desde hace décadas, los artistas han empleado la tecnología para modificar sus grabaciones, con ejemplos notables como Cher, T-Pain y otros que han utilizado el famoso software Auto-Tune. De hecho, se estima que aproximadamente el 60% de los artistas de grabación ya han incorporado tecnología de IA en sus procesos creativos.

No obstante, la relación de los músicos famosos con la IA varía ampliamente, desde un sólido respaldo hasta un rechazo total. Grimes, la reconocida artista electro-pop canadiense, se encuentra entre los defensores de la IA y ha lanzado una herramienta que permite a los creadores imitar su voz, comprometiéndose a compartir los derechos de autor de las canciones generadas con el sistema en un 50/50. Sin embargo, es importante mencionar que incluso ella ha tenido problemas con su propio bot de Twitter basado en IA.

Personalidades como Pharrell Williams y Shawn Everett han abordado la inevitabilidad del papel de la IA en la música, instando a otros artistas a prepararse y adaptarse a este cambio que está revolucionando la industria musical. Estas perspectivas divergentes reflejan la compleja relación entre la creatividad humana y la tecnología en el mundo de la música.

