Steve Harwell de Smash Mouth solicitó privacidad en sus últimos días

Los miembros de Smash Mouth lamentablemente no pudieron despedirse en persona de Steve Harwell. ¿La razón? Él solicitó privacidad durante sus últimos días mientras estaba en cuidados paliativos. El manager de la banda, Robert Hayes, informó a TMZ que el recordado vocalista de la agrupación pidió no recibir visitas, a excepción de su familia, su prometida y su manager.

Aunque sus compañeros de banda no pudieron estar con él en persona, el manager aseguró que Steve Harwell no tuvo problemas con ninguno de ellos. Todos enviaron sus oraciones y buenos deseos antes de su fallecimiento, principalmente a través de llamadas telefónicas.

A pesar de la partida de Steve Harwell, la vida de Smash Mouth continúa sin interrupciones. La banda continuará de gira con su nuevo cantante, Zach Goode, y no planea cancelar ningún concierto a menos que el funeral de Steve coincida con un evento previamente programado.

Steve Harwell, el emblemático exvocalista y cofundador de la icónica banda Smash Mouth, falleció a los 56 años. La noticia fue confirmada por Robert Hayes, el manager de la agrupación, quien reveló que el cantante estuvo rodeado de familiares y amigos después de una larga batalla contra la insuficiencia hepática.

Harwell, cuya carrera musical despegó con el nacimiento de Smash Mouth en 1994, dejó una huella imborrable en la escena del rock de los años 90 con éxitos inolvidables como “All Star” e “I’m a Believer”. Ambas canciones volvieron a cautivar al público cuando se incluyeron en la banda sonora de la primera película de Shrek en 2001.

A través de las redes sociales, Smash Mouth recordó a su exvocalista como un músico que alcanzó grandes logros gracias a su carisma, encanto y audacia sin límites. En sus palabras, “Steve Harwell era un personaje más grande que la vida, que se disparó hacia el cielo como un cohete. Será recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Descansa en paz, sabiendo que apuntaste a las estrellas y mágicamente alcanzaste tu objetivo”.

‘All Star’ de Smash Mouth, tema que convirtió en éxito ‘Shrek’

Pocas canciones logran una combinación tan perfecta con una película como “All Star”. Cualquier persona nacida en la década de los 90 en adelante no solo identificará a Shrek como una de las franquicias de animación más icónicas de la historia, sino que también tendrá grabado en la memoria el famoso estribillo “Somebody once told me the world is gonna roll me…” que, para muchos, es la canción emblemática de Shrek. Sin embargo, esta canción es mucho más que eso.

Fue lanzada con el segundo álbum de la banda Smash Mouth, “Astro Lounge”. Lo sorprendente es que tuvo éxito mucho antes de que el personaje del ogro verde conquistara el mundo, ya que se lanzó oficialmente el 4 de mayo de 1999, dos años antes del estreno de la película. A pesar de esto, su inclusión en una de las escenas de presentación más icónicas del cine contribuyó enormemente a su inmortalidad.

En apenas dos minutos de la película, Shrek logra mostrar su personalidad al reírse del cuento de hadas que está leyendo mientras está en el baño. Al sonar los primeros acordes de “All Star” tras dar una patada en la puerta y salir, el resto es historia. La letra de la canción encaja perfectamente, ya que cuenta la historia de una chica que se burla de un chico y luego le anima a vivir la vida a su manera, algo que encaja con el estilo de vida del ogro verde en su querida ciénaga, a pesar de las molestias constantes.

A pesar de los años que han pasado, la fama de la canción no ha disminuido en absoluto. Ya sea gracias a Shrek o por su transformación en meme, e incluso la teoría del youtuber Joe Sudano, quien demostró en varios vídeos de su canal que la letra de la canción se puede adaptar a cualquier otra canción del mundo, “All Star” se ha convertido en un clásico intergeneracional.

