Maravilla Martínez se acerca al retiro tras anunciar la cancelación de su pelea por el título

Sergio ‘Maravilla’ Martínez, excampeón mundial de dos divisiones, anunció que la pelea con Etinosa Oliha por el cinturón de peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) fue cancelada por problemas con su mánager Elvis Grant.

En una entrevista con Telham, Maravilla Martínez explicó que antes de su última pelea con Jhon Teherán en marzo, Grant le ordenó que no peleara y como no le obedeció esto generó un conflicto entre ambos que, según el argentino, terminó con la caída de su enfrentamiento con Oliha por el cinturón.

“Grant es un tipo valiente. Cinco días antes de mi pelea en el Luna Park me ordenó groseramente no pelear, lo cual me negué porque quería honrar mi compromiso con los organizadores esa noche. Desde entonces no hemos hablado y como él tiene amigos en la IBO, la pelea por el título se fue, ese sueño se fue. En el boxeo internacional hay muchas cosas que se manejan por amistades, simpatías y antipatías”, dijo.

Sergio ‘Maravilla’ Martínez quería tener otra oportunidad por el título. Foto: Mike Ehrmann/Getty Images.

“No me gustó (lo que pasó en esta situación) y estoy amargado por eso. Incluso me dije a mí mismo que nunca volvería a ir a un gimnasio. Por ahora, estoy fuera del boxeo, aunque nadie lo sabe. Todo lo que venga, en ese sentido, será un regalo del cielo. Mi cabeza está enfocada en ser elegido para una serie de televisión y estoy esperando noticias al respecto”, añadió.

Cabe destacar que Maravilla Martínez se retiró en 2014 después de sufrir una derrota por nocaut ante Miguel Cotto, pero regresó al cuadrilátero para reanudar su carrera en 2020 y alcanzar su deseo de conseguir una pelea por el título. Actualmente, el argentino acumulaba una racha de seis victorias consecutivas en el ring.

El boxeador argentino regresó por todo lo alto a su país el pasado 21 de marzo en su primera pelea en el mítico Luna Park de Buenos Aires. El excampeón mundial noqueó en el primer asalto al colombiano Jhon Teherán y aseguró una disputa por el título de la IBO con Etinosa Oliha el 25 de noviembre en Alemania, misma que fue cancelada por el conflicto con su mánager.

Sergio ‘Maravilla’ Martínez en su pelea con Miguel Cotto en junio de 2014. Foto: Rich Schultz/Getty Images.

Tras 10 años sin pelear en Argentina, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, de 48 años, es excampeón mundial de peso mediano y superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El argentino cuenta con marca como profesional de 57 victorias (32 nocauts), 3 derrotas y 2 empates.

