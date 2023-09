Alicia Machado acusa a José Manuel Figueroa de haberle dado una golpiza que la traumó

La ex Miss Universo 1996, Alicia Machado, confesó en el reality show ‘Secretos de las Indomables’ un tema muy delicado que decidió callar por muchos años. Se trata de un supuesto hecho violento que habría vivido en 2006 con su novio de esa época, el cantante José Manuel Figueroa.

Alicia contó por primera vez con lujos y detalles cómo fue el momento en que José Manuel presuntamente le dio una golpiza que la dejó privada y sin poder hablar en el momento. Además, reveló que supuestamente amenazó con quitarle la vida o hacer que la deportaran a Venezuela.

Según el relato de la actriz, la reacción del hijo del fallecido Joan Sebastian ocurrió un día de su cumpleaños. “Él tiene esta reacción conmigo y él esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tantas dr*g4s se metía”, comenzó diciendo.

Ella le preguntó si tenía un plan para celebrarlo porque amigos de ella le estaban organizando algo también y lo abrazó por la espalda con cariño. Supuestamente el artista reaccionó de manera violenta propinándole una cachetada tan fuerte que terminó en el piso y estando allí la habría pateado.

“Estaba mi PR (agente de relaciones públicas) en la casa, gracias a Dios porque estaba sola en esa casa con él. Yo no tenía en México ni dos meses. Me lo acaban de presentar y él tan encantador (…) Yo le digo: ‘De verdad necesito saber qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México’, y de repente el cuate que tiene una mano de este tamaño (muy grande) y es un señor de este vuelo (alto), voltea y me vuela una cachetada de la nada. Yo nunca he entendido cómo ese tipo no está preso”, dijo Machado dejando a sus compañeras de reality atónitas con su relato.

Luego continuó diciendo: “Me vuela aquel cachetón que no sé ni cómo no me voló un diente. Yo ruedo contra la pared (señalando el piso) y me quedo así en shock y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño (muy grande)”.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

La venezolana aseguró que el chico que estaba con ellos en la casa logró detener a Figueroa dándole tiempo a ella de huir, aunque el artista habría tratado de impedirlo de forma violenta.

Alicia dijo que su PR detuvo a José Manuel y ella pudo huir a pesar de que el cantante trató de impedirlo.

“Yo esto nunca lo había hablado y ya me vale… porque ya cuántas veces más me va a amenazar de muerte. Llega mi amigo y le dice: ‘Cab*** ¿qué estás haciendo?’ Yo me quedo sin voz. Era algo traumático. Me bloqueé horrible. Cuando se dio cuenta que iba a salir corriendo, yo no sé si él pensó que iba a ir con la policía, o lo iba a denunciar. El tipo agarra una piedra, cuando yo voy arrancando se la avienta a mi camioneta y me rompe el vidrio atrás y con eso yo sigo y arranco”, comentó.

La artista contó que del susto que tenía decidió agarrar un vuelo a Venezuela y refugiarse con su familia, a la que le terminó contando y la molestia de ellos llegó al punto de quererse ir a México para hacer que el intérprete de ‘Quiero Y Necesito’ pagara por lo que supuestamente hizo.

“Se iban a ir a México porque lo iban a matar. El señor Joan Sebastian, que en paz descanse, habló con mi mamá, porque mi mamá lo llamó”, aseguró la exreina de belleza.

Ninel Conde reaccionó a las palabras de Alicia Machado

Otra de las participantes de ‘Secretos de las Indomables’ es la cantante y actriz Ninel Conde, quien también fue pareja de José Manuel Figueroa. Cuando Alicia Machado estaba hablando ella hacía gestos con el rostro y después dijo unas palabras que tal vez daban a entender que la venezolana no estaba contando mentiras.

“La única condición aquí es que un hombre que pega una vez, pega siempre. Yo no quiero entrar en detalles porque la verdad yo soy más reservada pero ya te contaré algún día”, dijo el ‘Bombón Asesino.

