La procrastinación no es producto de la pereza: lo que debes saber

Los expertos señalan que definir la razón por la cual procrastinas puede ayudarte a combatirlo. Cambiar el comportamiento te permitirá dejar de sentir preocupación por hacer una tarea en específico y que termina impidiendo que lo hagas.

La psicóloga Linda Sapadin creadora del libro “Cómo vencer la procrastinación en lo digital” indica que hay varias formas de superarla según tu personalidad.

Los tipos de procrastinadores que describe Sapadin en el libro no son diagnósticos específicos y no están respaldados por investigaciones, pero son razones por las cuales las personas tienden a posponer las actividades. Esto puede llegar a tener consecuencias como disminuir tu rendimiento en el trabajo, no lograr objetivos personales o tareas diarias.

Además, se ha relacionado con impactos emocionales o mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés. Un estudio realizado en enero entre más de 3,500 estudiantes universitarios indicó que esto se acentúa en Estados Unidos debido a que el valor de la persona está relacionado con cómo trabaja y lo que produce.

Puede resultar vergonzoso para quien lo padece, ya que la gente se puede sentir derrotada y sintiendo que no tiene sentido ni siquiera intentarlo. El saber por qué pospones las cosas te puede ayudar a concientizar el problema y establecer una estrategia para no repetir la conducta.

Tipos de procrastinadores

Los procrastinadores suelen ser perfeccionistas, indican los expertos. Debido a ello requieren una cantidad de esfuerzo insuperable y un plan para completar una tarea incluso pequeña. Otra característica es la preocupación, la indecisión y depender de otros para recibir un consejo para tomar iniciativa. Aunque puedes encarnar los rasgos de más de un tipo.

Para superar la procrastinación puedes utilizar la visualización para completar las tareas, simplemente por el hecho de tener la idea de que puedes lograrlo.

Tanto los preocupados como los perfeccionistas tienen una alta resistencia al cambio, prefiriendo la seguridad de lo conocido. Además, les importa mucho las críticas y la posibilidad de fracasar, según dijo el investigador de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, Itamar Shatz a CNN.

Para superar la procrastinación debes desafiar las creencias y reconocer que los estándares perfeccionistas no son realistas. Schatz recomienda reemplazarlos con modelos buenos que comprendan algunos errores. Además, puedes pensar en los grises y no en todo o nada, estableciendo límites de tiempos para completar la tarea sin vencerte.

1. El soñador

Un procrastinador “soñador” se caracteriza por evitar los detalles lógicos esenciales que se necesitan para la culminación de un proyecto. Tener ideas diferentes les parece divertido y ejecutar visiones concretas, aburrido.

Sapadin especifica en su libro que los soñadores también son personas que creen que el destino intervendrá, por lo que el trabajo duro, proactivo y eficiente son innecesarios. Al ser también perfeccionistas siempre quieren algo mejor.

Jenny Yip psicóloga clínica indicó a CNN que este tipo de personas deben entrenarse para diferenciar entre sueños y metas, y abordarlas con seis preguntas: qué, cuándo, dónde, quién, por qué y cómo. Además, puedes cambiar las palabras “pronto o un día de estos” por tiempos específicos, con pasos y estableciendo una línea de tiempo.

2. El desafiante

Las personas con procrastinación desafiante ven la vida según lo que los demás esperan o exigen que ellos hagan, no lo que quieren. El pesimismo hace que su motivación disminuya y por lo tanto no completan las tareas.

En este caso, en lugar de reaccionar debes actuar trabajando con un equipo o supervisores, no contra ellos. Los desafiantes usualmente no se sienten capaces de tener conversaciones con sus autoridades para llegar a acuerdos, o creen que estas charlas no les suman en nada.

Para superar la procrastinación puedes utilizar la visualización para completar las tareas, simplemente por el hecho de tener la idea de que puedes lograrlo. Al creértelo podrás abordar la situación de una manera más factible, ya que el sistema de creencias tiene un impacto importante en cómo abordamos la vida. En caso de que tengas un sentido de ti mismo muy frágil es recomendable acudir con un profesional.

Sigue leyendo:

• Salud mental: qué alimentos puedes comer para mejorarla

• Cómo lidiar con el estrés post traumático, según un psiquiatra

• Corazón sano: 3 desayunos saludables para mejorar el colesterol