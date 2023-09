Miguel Bosé explota contra periodista tras criticarlo por no irse de México por asalto que sufrió

El cantante español Miguel Bosé volvió por primer vez a su país tras el robo que sufrió en su casa de Ciudad de México y que, se dice, pertenecería a Inés Gómez Mont.

El intérprete fue interrogado por los medios durante su presencia en el Festival de Televisión de Vitoria, al que acudió para presenciar la proyección de su documental, ‘Bosé Renacido’, sin embargo, las preguntas no se centraron en el proyecto, sino en las razones por las que decidió permanecer en México.

“¿Qué te ata a México?”, fue una de las preguntas que le hicieron y que desató su molestia, pues él ha mencionado, en más de una ocasión, que México le ha dado más de lo que le ha quitado.

“Me parece que esta pregunta rezuma maldad”, le respondió el intérprete de ‘Morena Mía’ a una reportera y a continuación desglosó su respuesta.



“A ver, chica, apréndete mi Instagram, les falta, a ver, tu profesión es la información y para informar hay que estar informada, entonces si te lees mi Instagram, esa pregunta no hubiese tenido lugar”, remató Bosé.

Además de su respuesta, con la que buscó poner en su lugar a sus detractores, Bosé compartió las razones de peso que lo atan a la nación azteca.

“Desde hace tiempo México es un país hospitalario, que amo, es mi segunda patria, me adoran, me quieren mucho, es una cosa muy desgraciada, terrible aventura, que le pasa a tantísima gente, pero no allá, aquí, y aquí mucho más”.

Con esas respuestas el músico dejó más que claro lo que ha dicho en México, que ni él, ni ningún miembro de su familia se irán del país.

