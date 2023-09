Destrozan a Sebastián Cáceres por casi lesionar a Diego Valdés con brutal patada en el Uruguay vs. Chile

El central de las Águilas del América, Sebastián Cáceres, se ha convertido en el objetivo número uno de los fans en redes sociales. ¿El motivo? Una brutal patada qué propinó a Diego Valdés durante el encuentro del viernes por la noche entre Uruguay y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol.

Con el partido 2-0 a favor de los locales y a pesar de ser compañeros en el América, Cáceres dejó todo eso a un lado y sacó la característica ‘Garra Charrúa’ en el minuto 48 cuando se barrió cerca de su área y dio una patada clavándole los tacos a la altura del tobillo.

Valdés cayó desplomado con notorios gestos de dolor y por un momento todas las miradas se posaron sobre el Estadio Centenario. El chileno pudo recuperarse, pero las imágenes de la acción comenzaron a correr como la espuma en las diversas plataformas de las redes sociales.

Tuvimos suerte de que Sebastián Cáceres no rompiera a Diego Valdés, es una vergüenza… Por poco y nos quedamos sin nuestro mejor jugador en el Club Américapic.twitter.com/BMRBD3J56a — Roberto Haz (@tudimebeto) September 9, 2023

Los fans del América mostraron públicamente su desagrado en X (anteriormente Twitter) y calificaron como imprudente y temeraria la acción del defensor, considerando que se trata de un compañero de equipo con el que disputa codo a codo el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Valdés, quien renovó su vínculo con el conjunto de Coapa hasta 2026, recibió innumerables muestras de apoyo. Todo lo contrario a Sebastián Cáceres, que sí fue destrozado con fuertes críticas. “¿Cómo te vas a barrer así sobre Diego Valdés? No seas pend*** Sebastián Cáceres”; “Sebastián Cáceres, no sé cómo la selección uruguaya sigue convocando a ese petardo y lo peor es que casi fractura a Valdés”; “Sebastián Cáceres vs. Diego Valdés, dejando en claro que en la cancha no hay amigos”.

“Que alguien me explique por qué te le barres a tu compañero de equipo de esta manera sabiendo cómo están las cosas, qué pedo con Sebastián Cáceres”; “El peor enemigo del América es Sebastián Cáceres”; “Sebastián Cáceres lesionando a Diego Valdés, increíble tú”, fueron algunas de las reacciones a la jugada.

Al final, el mediocampista pudo salir ileso de la despiadada patada, pero su selección inició con mal pie la ruta de cara al Mundial de 2026. Los chilenos no pudieron ante una Uruguay muy bien trabajada por Marcelo Bielsa y que terminó imponiendo condiciones para llevarse el encuentro 3-1.

