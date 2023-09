El fútbol de Estados Unidos acapara el talento mexicano por sus buenos salarios 

El fútbol mexicano es uno de los grandes torneos de Concacaf. La Liga MX se ha caracterizado por ser un campeonato con grandes clubes que tiene la capacidad de establecer muy buenos contratos a sus futbolistas. Pero no todos los jugadores tienen cabida en este torneo. Muchos de ellos hacen vida en la Liga Expansión MX o incluso prefieren irse al segundo nivel del fútbol de Estados Unidos.

La MLS compite palmo a palmo con la Liga MX en cuanto a organización, estructura, futbolistas y resultados colectivos. Pero el balompié de Estados Unidos posee una segunda categoría, que lleva por nombre la United Soccer League (USL), que no cuenta con una gran exposición.

A pesar de que no es tan conocida, este torneo se ha convertido en un imán de futbolistas mexicanos. Muchos futbolistas han preferido militar en este fútbol, antes que mantenerse en el balompié azteca. Actualmente hay cerca de 20 mexicanos en dicha competencia.

🚨🇲🇽 OFICIAL. Rafael Baca es nuevo jugador de Monterey Bay FC (2a División Nacional de Estados Unidos).



🔵 Llega como Agente Libre. Su último equipo fue Cruz Azul. Firmó contrato por los próximos 3 años.



🔵 Regresa a Estados Unidos, prefirió la calidad de vida sobre México. pic.twitter.com/YRim2jEph1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 27, 2023

Los casos más recientes están en los botines de Rafael Baca y Carlos Guzmán. El primero de ellos tiene 33 años y militó en uno de los grandes equipos del fútbol mexicano: Cruz Azul. Pero desde junio de este año el experimentado pivoté forma parte del Monterey Bay.

El segundo caso es el de Carlos Guzmán. El futbolista de 29 años recientemente quedó libre de los Gallos Blancos de Querétaro. En lugar de continuar su carrera en el fútbol mexicano, Guzmán prefirió marcharse al San Diego Loyal en junio de este año.

¿Por qué los mexicanos se marchan al fútbol de Estados Unidos?

Irse a la Major League Soccer es una decisión entendible que muchos jugadores han tomado, tal es el caso de Javier Eduardo López o el propio Carlos Salcedo. Aunque luego regresaron al fútbol mexicano, ambos fueron tentados por los altos valores de los contratos. Esta sería la principal motivación de los equipos de la United Soccer League.

“Los sueldos en esta categoría fluctúan entre los $15,000 y los $20,000 dólares y es una opción mejor remunerada que la Liga de Expansión”, explicó David Medrano.

Roster News: We’ve signed Mexican international and defender Carlos Guzmán. 🇲🇽



📰 https://t.co/ndFExtgZmm pic.twitter.com/TGVZE4glxQ— San Diego Loyal (@SanDiegoLoyal) July 5, 2023

Futbolistas mexicanos que juegan en la United Soccer League

Carlos Guzmán (San Diego Loyal SC), Rafael Baca (Monterey Bay FC), Aarón Guillén (Tampa Bay Rowdies), Jorge Hernández (San Antonio FC), Pato Botello Faz (Las Vegas Lights FC), Ricardo Zacarías (El Paso Locomotive FC), Fidel Barajas (Charleston Battery), Christian Pinzón (Rio Grande Valley FC Toros), Richard Sánchez (Hartford Athletic), Éder Borelli (El Paso Locomotive FC), Érik Pimentel (Rio Grande Valley FC Toros), Christian Herrera (Colorado Springs Switchbacks FC), Carlos Merancio (Rio Grande Valley FC Toros), Carlos Saldaña (Sacramento Republic FC) y Duilio Herrera (Rio Grande Valley FC Toros). Always fun to see a centre-back spot a gap and think to themselves, I fancy myself here.



Hats off to @TampaBayRowdies’ Aarón Guillén. 👏



🎥 via @USLChampionship pic.twitter.com/vuboKnV1wZ— FotMob (@FotMob) July 25, 2021

Con información de Fútbol Total MX.

Sigue leyendo:

· De Emiratos Árabes a Estados Unidos: el Gullit Peña podría jugar en Los Angeles

· “Regresar a México no es un retroceso”: el entrenador de Tigres de la UANL defiende a Marcelo Flores

· Miguel Layún se burla de su polémica fotografía en redes sociales por el “toqueteo” de Jonathan Rodríguez